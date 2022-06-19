الزمالك يحتفظ بصدارة الدوري المصري بعد التعادل مع الأهلي بهدفين (فيديو)

تعادل الأهلي مع ضيفه الزمالك 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما، الأحد، في مباراة “القمة” المؤجلة من الجولة العشرين للدوري المصري الممتاز.

وتقدم الأهلي بهدف سجله محمد شريف في الدقيقة 12. وتعادل الزمالك بهدف سجله أشرف بنشرقي في الدقيقة 68. ثم أضاف محمود عبد الرازق شيكابالا الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 76. إلا أن صلاح محسن سجل هدف التعادل في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة، حافظ الزمالك على صدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، كما رفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث.

وهذا هو التعادل الثالث للزمالك في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 14 مباراة والخسارة في 4 مباريات.

فيما يعد هذا التعادل هو الخامس للأهلي، الذي لعب 3 مباريات أقل من الزمالك، هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والخسارة في واحدة.

جاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية لتسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع الزمالك لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم سيطرة الأهلي على مجريات اللقاء إلا أن أولى المحاولات الخطيرة على المرمى كانت من نصيب الزمالك الذي كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة، عندما لعبت كرة طولية من ركلة حرة مباشرة إلى داخل منطقة جزاء الأهلي قابلها أشرف بنشرقي بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي.

وشهدت الدقيقة 12 تسجيل الأهلي لهدف التقدم عندما مرر رامي ربعيه كرة طولية أخطأ محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، في تشتيتها ليتابعها محمد شريف بتسديدة إلى داخل المرمى.

واستمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللقاء، وكاد الفريق أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 17عندما لعبت ركلة ركنية بشكل قصير وتوالت التمريرات بين أقدام لاعبي الأهلي لتصل إلى محمد هاني الذي سدد كرة قوية اصطدمت بأحد مدافعي الزمالك وتهيأت أمام محمد شريف الذي سددها باتجاه المرمى لكن محمد عواد حارس الزمالك تألق وتصدى للكرة.

بمرور الوقت نظم الزمالك صفوفه وبدأ مبادلة الأهلي للهجمات بحثًا عن تسجيل لهدف التعادل.

وفي الدقيقة 25 سدد أحمد سيد زيزو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي ببراعة.

بعد تلك الهجمة فرض الزمالك سيطرته على مجريات اللقاء وتراجع لاعبو الأهلي لوسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة. ومع ذلك، فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف الزمالك من محاولاته الهجومية بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تراجع الأهلي لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس، مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة، مستغلًا المساحات التي ظهرت في دفاعات الزمالك.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر في العشرين دقيقة الأولى من هذا الشوط.

وشهدت الدقيقة 68 تسجيل الزمالك لهدف التعادل عندما مرر محمود عبد الرازق شيكابالا كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء الزمالك ارتقى إليها أشرف بنشرقي وقابلها بضربة رأس متقنة لتعانق كرته الشباك.

واستمرت سيطرة الزمالك على مجريات اللقاء بعد تسجيل هدف التعادل وسط تراجع غير مبرر من لاعبي الأهلي.

وفي الدقيقة 76 سجل الزمالك الهدف الثاني عندما انطلق يوسف أسامة نبيه بالكرة من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية أرضية مرت من أمام الشناوي وفشل علي معلول في إبعادها لتصل إلى شيكابالا الذي قابلها بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

ولم تدم فرحة الزمالك طويلًا بعدما تمكن الأهلي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80 عندما لعب طاهر محمد طاهر كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها صلاح محسن وقابلها بضربة رأس قوية إلى داخل المرمى.

وكاد الزمالك أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما مرر شيكابالا كرة عرضية وصلت إلى إمام عاشور داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة مرر محمد أوناجم كرة عرضية قابلها يوسف أسامة نبيه بتسديدة قوية حولها الشناوي بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل 2/2.