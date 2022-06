التونسية أُنس جابر تحرز لقب بطولة برلين للتنس بعد إصابة منافستها (فيديو)

أحرزت التونسية أُنس جابر لقبها الثاني على الملاعب العشبية بعدما اضطرت البطلة الأولمبية بليندا بنتشيتش للانسحاب من نهائي بطولة برلين المفتوحة للتنس بسبب الإصابة، الأحد.

وفازت اللاعبة التونسية المصنفة الأولى بالمجموعة الافتتاحية 6-3، ثم تعرضت بنتشيتش لإصابة في الكاحل خلال الشوط الأخير.

وحاولت اللاعبة السويسرية الصمود، لكنها اضطرت في النهاية إلى الانسحاب أثناء تقدم أُنس 2-1 في المجموعة الثانية.

وفي الوقت الذي وجّهت فيه الجماهير التحية للاعبتين، كانت اللاعبة التونسية منشغلة بمساعدة بنتشيتش في تلقي العلاج، حيث أحضرت لها الثلج لوضعه على كاحلها.

Sportsmanship at its finest 💜 @Ons_Jabeur steps in to help @BelindaBencic #bett1open pic.twitter.com/nsy4NoJi1P

وخسرت أُنس مجموعة واحدة خلال البطولة، وستحاول الحفاظ على مستواها المميز عندما تنطلق بطولة ويمبلدون يوم 27 يونيو/حزيران الجاري.

وكانت اللاعبة التونسية أحرزت لقب بطولة مدريد المفتوحة الشهر الماضي، وأصبحت ثاني لاعبة فقط تفوز بأكثر من لقب هذا العام بعد إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميًا. ويأتي تعويضًا عن خروجها المخيب من دورة رولان غاروس من الدور الأول.

Ich liebe dich Berlin!! 🥹🏆

I’d like to wish a speedy recovery to my friend @BelindaBencic. You’re a champ and we hope to see you back soon!

Thanks to my team for their unconditional support. To all the Tunisian fans who showed me so much love during the week: ❤️🇹🇳❤️ #TeamOJ pic.twitter.com/ilxvK7BKuj

