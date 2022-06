عامل إطفاء.. لاعب ينقذ حياة حكم سقط فجأة أثناء مباراة لكرة السلة (فيديو)

أنقذ لاعب كرة سلة -يعمل في الأصل رجل إطفاء- حياة حكم مباراة كاد أن يموت إثر سقوطه بشكل مفاجئ أثناء مباراة للسلة بمدينة توليدو في ولاية أوهايو الأمريكية.

وقال رجل الإطفاء مايلز كوبلاند “ركضت إلى الحكم، وحاولت أن أعرف ما إذا كان على ما يرام، وفحصت نبضه وتنفسه ولم أشعر بأي شيء، وبدأت على الفور في الإنعاش القلبي الرئوي”.

وبدأ كوبلاند وحكم آخر في الإسعافات الأولية ومحاولة إنعاشه حتى وصل سيارة الإسعاف لنقل الحكم جون سكولي إلى المستشفى.

HERO CAUGHT ON CAM: Toledo firefighter and Glass City basketball player, Myles Copeland, rushes over to help a ref who collapsed during the game. Copeland performed CPR and saved his life. >> https://t.co/QQWVMgB4MZ pic.twitter.com/kXTXepf9aN

— WTVG 13abc (@13abc) June 17, 2022