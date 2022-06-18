عامل إطفاء.. لاعب ينقذ حياة حكم سقط فجأة أثناء مباراة لكرة السلة (فيديو)

أنقذ لاعب كرة سلة -يعمل في الأصل رجل إطفاء- حياة حكم مباراة كاد أن يموت إثر سقوطه بشكل مفاجئ أثناء مباراة للسلة بمدينة توليدو في ولاية أوهايو الأمريكية.

وقال رجل الإطفاء مايلز كوبلاند “ركضت إلى الحكم، وحاولت أن أعرف ما إذا كان على ما يرام، وفحصت نبضه وتنفسه ولم أشعر بأي شيء، وبدأت على الفور في الإنعاش القلبي الرئوي”.

وبدأ كوبلاند وحكم آخر في الإسعافات الأولية ومحاولة إنعاشه حتى وصل سيارة الإسعاف لنقل الحكم جون سكولي إلى المستشفى.

HERO CAUGHT ON CAM: Toledo firefighter and Glass City basketball player, Myles Copeland, rushes over to help a ref who collapsed during the game. Copeland performed CPR and saved his life. >> https://t.co/QQWVMgB4MZ pic.twitter.com/kXTXepf9aN — WTVG 13abc (@13abc) June 17, 2022

وقالت دونا ميتز خطيبة سكولي التي كانت في المدرجات إن “سكولي يعمل في قطاع الرياضة منذ ما يقرب من 40 عامًا”.

وأضافت أن المحنة التي مر بها كانت مخيفة. وقالت “أنا ممرضة أيضًا، لكنني لم أكن ممرضة في ذلك الوقت. لم يكن بداخلي ممرضة عندما كان ذلك يحدث”.

وقالت دونا ميتز إن خطيبها بعد إفاقته طلب العودة إلى الصالة لإدارة المباراة من جديد، لكن المسؤولين في سيارة الإسعاف رفضوا الفكرة تمامًا.

ونقل الحكم إلى مستشفى قريب، قبل أن ينتقل في النهاية إلى مركز طبي بجامعة بيتسبرغ. وقالت دونا ميتز إن الأطباء صدموا من تعافيه السريع.