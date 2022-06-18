رياضة|الولايات المتحدة

عامل إطفاء.. لاعب ينقذ حياة حكم سقط فجأة أثناء مباراة لكرة السلة (فيديو)

اللاعب فحص نبض الحكم وتنفسه ولم يشعر بأي شيء فبدأ على الفور في الإنعاش القلبي الرئوي (مواقع التواصل)
18/6/2022-|آخر تحديث: 18/6/202203:12 PM (مكة المكرمة)

أنقذ لاعب كرة سلة -يعمل في الأصل رجل إطفاء- حياة حكم مباراة كاد أن يموت إثر سقوطه بشكل مفاجئ أثناء مباراة للسلة بمدينة توليدو في ولاية أوهايو الأمريكية.

وقال رجل الإطفاء مايلز كوبلاند “ركضت إلى الحكم، وحاولت أن أعرف ما إذا كان على ما يرام، وفحصت نبضه وتنفسه ولم أشعر بأي شيء، وبدأت على الفور في الإنعاش القلبي الرئوي”.

وبدأ كوبلاند وحكم آخر في الإسعافات الأولية ومحاولة إنعاشه حتى وصل سيارة الإسعاف لنقل الحكم جون سكولي إلى المستشفى.

وقالت دونا ميتز خطيبة سكولي التي كانت في المدرجات إن “سكولي يعمل في قطاع الرياضة منذ ما يقرب من 40 عامًا”.

وأضافت أن المحنة التي مر بها كانت مخيفة. وقالت “أنا ممرضة أيضًا، لكنني لم أكن ممرضة في ذلك الوقت. لم يكن بداخلي ممرضة عندما كان ذلك يحدث”.

وقالت دونا ميتز إن خطيبها بعد إفاقته طلب العودة إلى الصالة لإدارة المباراة من جديد، لكن المسؤولين في سيارة الإسعاف رفضوا الفكرة تمامًا.

ونقل الحكم إلى مستشفى قريب، قبل أن ينتقل في النهاية إلى مركز طبي بجامعة بيتسبرغ. وقالت دونا ميتز إن الأطباء صدموا من تعافيه السريع.

المصدر : مواقع أمريكية