سيقام في 3 دول.. الفيفا يكشف عن المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 (فيديو)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن أسماء 16 مدينة ستقام بها مباريات نهائيات كأس العالم عام 2026، الذي سيقام في 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال الاتحاد في بيان نشره على موقعه، اليوم الجمعة، إنه حقق إنجازا هاما في الطريق المؤدي إلى كأس العالم 2026، حيث اختار المدن التي من المقرر أن تستضيف مباريات النسخة الأولى من البطولة التي تضم 48 فريقًا.

وأضاف البيان “يأتي إعلان اليوم في أعقاب عملية تقديم العطاءات الأكثر شفافية وشمولية في تاريخ كرة القدم، حيث تم اتخاذ قرار الفيفا بما يخدم المصالح الفضلى للعبة، مع مراعاة احتياجات جميع أصحاب المصلحة المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026”.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو “نتطلع إلى العمل مع المدن المستضيفة لتحقيق كأس عالم غير مسبوق يغير قواعد اللعبة في الوقت الذي نسعى فيه لجعل كرة القدم عالمية حقًّا”.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم على تويتر مقطع فيديو يستعرض المدن والملاعب الـ16 التي ستستضيف مونديال 2026، حيث اختيرت تورينتو وفانكوفر من كندا، وغوادالاهارا ومكسيكو سيتي ومونتيري من المكسيك.

وكانت الحصة الكبرى للمدن المستضيفة في الولايات المتحدة حيث اختيرت أتلانتا وبوسطن ودالاس وهوستن وكانساس سيتي ولوس أنغلوس وميامي ونيويورك ونيوجيرسي وفيلاديلفيا وسياتل وسان فرانسيكسكو.

