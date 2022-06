“أيقونة عالمية”.. الفيفا ينشر فيلما عن صلاح وأندية أوربية تحتفل بعيد ميلاده (فيديو)

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيلمًا عن النجم المصري محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الثلاثين.

وكتب حساب كأس العالم التابع للفيفا على تويتر “عيد ميلاد سعيد لفخر مصر”، داعيًا إلى مشاهدة فيلم “مو. رمز عالمي” عبر منصته الرقمية المجانية.

أما حساب دوري أبطال أوربا فاحتفل بصلاح بنشر تغريدات عدة، تضمنت إحداها تجميعًا لأهدافه خلال الموسم المنتهي من المسابقة.

ونشر حساب الدوري الإنجليزي مقطع فيديو لهدف رائع لصلاح في مرمى مانشستر سيتي، معلقًا “يمكننا مشاهدة هذا الهدف مرة تلو مرة تلو مرة”.

We could watch this goal again, and again, AND AGAIN 🤩

Happy birthday, @MoSalah! pic.twitter.com/zFsmMfK240

— Premier League (@premierleague) June 15, 2022