رياضة|مصر

“أيقونة عالمية”.. الفيفا ينشر فيلما عن صلاح وأندية أوربية تحتفل بعيد ميلاده (فيديو)

محمد صلاح
النجم المصري محمد صلاح (رويترز)
16/6/2022-|آخر تحديث: 16/6/202212:42 AM (مكة المكرمة)

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيلمًا عن النجم المصري محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الثلاثين.

وكتب حساب كأس العالم التابع للفيفا على تويتر “عيد ميلاد سعيد لفخر مصر”، داعيًا إلى مشاهدة فيلم “مو. رمز عالمي” عبر منصته الرقمية المجانية.

أما حساب دوري أبطال أوربا فاحتفل بصلاح بنشر تغريدات عدة، تضمنت إحداها تجميعًا لأهدافه خلال الموسم المنتهي من المسابقة.

ونشر حساب الدوري الإنجليزي مقطع فيديو لهدف رائع لصلاح في مرمى مانشستر سيتي، معلقًا “يمكننا مشاهدة هذا الهدف مرة تلو مرة تلو مرة”.

كذلك احتفل نادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له صلاح، وأندية أوربية أخرى، سبق أن لعب لها، بعيد ميلاد النجم المصري بنشر مقاطع فيديو لأهدافه معها.

المصدر : الجزيرة مباشر