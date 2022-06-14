أستراليا تلتحق بركب المتأهلين لكأس العالم بعد فوزها على بيرو بركلات الترجيح (فيديو)

تأهلت أستراليا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بفوزها على بيرو 5-4 بركلات الترجيح بعد وقت إضافي في الدوحة، مساء الاثنين.

ونجح المنتخب الأسترالي في بلوغ النهائيات للمرة الخامسة على التوالي والسادسة في تاريخه، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 1974، قبل مشاركته في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الأسترالي، والتي استعان فيها بالحارس البديل أندرو ريدماين الذي نجح في التصدى للضربة الأخيرة التي منحت منتخب بلاده التأهل.

منتخب أستراليا 🇦🇺 يبلغ نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™على حساب بيرو 🇵🇪 ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#تصفيات_كاس_العالم_2022 | #استراليا_البيرو #Qatar2022 https://t.co/SYyoYFEHEf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 13, 2022

وستكون أستراليا ضمن المجموعة الرابعة بالمونديال، التي تضم فرنسا -حاملة اللقب- والدنمارك وتونس.

ومرّ الشوط الأول للمباراة من دون أي فرص حقيقية، وكان الحذر هو السمة السائدة في أسلوب لعب الفريقين، بالنظر إلى طبيعة المباراة والمنافسة على بطاقة العبور لكأس العالم.

ورغم التفوق النسبي لمنتخب بيرو خلال الشوط الأول مع محاولات من جانب أستراليا، فإن ذلك لم ينتج عنه خطورة على مرمى كل من ماتيو ريان حارس المنتخب الأسترالي وجاليس حارس مرمى بيرو.

ومع بداية الشوط الثاني، بادر المنتخب الأسترالي بالهجوم، محاولًا هز شباك جاليس، الذي تألق في التصدي لمحاولات الهجوم الأسترالي بقيادة ميتشيل ديوك.

على الجانب الآخر، لم يشكل منتخب بيرو الكثير من الخطورة على مرمى أستراليا، رغم المحاولات العديدة لأندريه كاريلو والمهاجم جيانلوكا لابادولا.

وبعد نهاية الشوطين الأول والثاني بالتعادل السلبي، تم اللجوء إلى شوطين إضافيين لم يشهدا أي جديد على مستوى النتيجة، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.