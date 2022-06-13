5 طرائق تجعل التمرينات الرياضية ممتعة.. تعرف إليها

قالت صحيفة (الغارديان) البريطانية إن التمارين الرياضية داخل الصالات صارت محنة، مشيرة إلى أنه حتى التدريبات الخفيفة صارت مرهقة لبعضهم، لهذا يغادرون صالة الرياضة في مزاج سيئ.

وأضافت الصحيفة أن هناك العديد من الحيل النفسية التي يمكن أن تحوّل الألم إلى متعة، وذلك باختبار 5 طرق أو نصائح يسيرة تمكّن الفرد من حرق ما بين 6000 و7000 سُعرة حرارية أسبوعيًا.

وأوضحت أن الأطباء والعلماء وجدوا استراتيجيات علمية مضمونة للصحة الجسدية والعقلية.

الموسيقى وضربات القلب

تشير هذه الاستراتيجية إلى أن اختيار الموسيقى المناسبة للتمرين يساعد على تحقيق معادلة الأداء الجيد والاستمتاع بالتمرين.

فالأغاني المتفائلة يمكن أن تبث فيك مشاعر إيجابية تساعدك على التخلص من الإحساس بالتعب، كما أن الموسيقى الصاخبة والعالية تزيد من “الإثارة الفسيولوجية”، مما يؤدي إلى تسريع معدل ضربات القلب الذي يوفر المزيد من الأكسجين للعضلات.

وأظهر البحث الذي أجراه كوستاس كاراجورجيس، أستاذ علم وظائف الأعضاء والرياضة في جامعة برونيل بلندن، أننا نقوم بشكل طبيعي بمزامنة حركة أجسامنا مع الإيقاع الخارجي، وهو ما يقلل من أي مخالفات مهدرة للطاقة في حركاتنا، ويؤدي إلى استخدام عضلاتنا بصورة أكثر كفاءة.

وإذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من تأثير جهاز تنظيم ضربات القلب، فيجب أن يتطابق إيقاع الموسيقى مع نوع التمرين الذي تحاول القيام به.

أما إذا كنت تخطو خطوة لكل نبضة فستكون حوالي 170-180 نبضة في الدقيقة مناسبة للجري العالي الكثافة.

تجاهل مشاركات مواقع التواصل

تعج حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بصور الصدر المثالي وغيرها، وقد تبدو هذه الصور مصدرًا معقولًا للتحفيز، وهي طريقة لتركيز العقل على ما يريد تحقيقه، لكن دراسة بقيادة إيفانكا بريشارد في جامعة فليندرز بأستراليا أوضحت أن هذه الحسابات يمكن أن تؤدي إلى تمرين أقل فائدة.

فقد أخضعت الباحثة مجموعة من الرياضيين في “تجربة مشاهدة” لـ18 صورة ورأى بعضهم صورًا يُفترض أنها تحفيزية تتعلق باللياقة البدنية، مثل اللقطات التي تصور تحول الجسم، فيما رأى آخرون صور سفر لمواقع جذابة.

ثم انتقلوا إلى جهاز المشي لمدة 10 دقائق بعيدًا عن تشجيع المدربين.

وكان لصور مواقع التواصل تأثير سلبي في مزاجهم وزادت من تقييمهم “للجهد الملحوظ” بحيث وجدوا النشاط أكثر إرهاقًا من الأشخاص الذين شاهدوا لقطات السفر.

التقييم المعرفي

إذا كنت بدأت للتو في نظام لياقة جديد، أو كنت تمر بيوم سيئ فمن السهل تفسير مشاعر الإرهاق على أنها علامة فشل، وإذا كانت دقات القلب سريعة، وتشعر بحرقان في رئتيك، وآلام في أطرافك، فإن جسمك يدعوك للتوقف عن ممارسة الرياضة.

ويشير علم النفس إلى أن هذه الأفكار ستؤدي إلى تضخيم شعورك بالضيق الذي قد يثنيك عن مواصلة التدريبات في المستقبل.

ولتجنب هذا المصير يمكنك ممارسة “التقييم المعرفي” وقد يشمل ذلك اتخاذ وجهة نظر نزيهة لتجنب التفسير السلبي.

وتشير الدراسات إلى أن هذه التغييرات العقلية الطفيفة يمكن أن تخفف من الشعور بالضيق الجسدي والجهد الملحوظ للتمرين من خلال الاتصال بين العقل والجسم، وتمكّن الرياضيين من تنشيط “تأثير توقع” مفيد مشابه لتأثير الدواء الوهمي الذي يغيّر الاستجابة الفسيولوجية للتمرين.

إشراك الخيال

يثق العديد من الرياضيين بقوة التخيل، فالسباح الأمريكي مايكل فيلبس تخيل كل حدث بتفاصيل رائعة، وكتب في سيرته الذاتية “أستطيع أن أرى البداية والضربات والجدران والمنعطفات وحتى النهاية”.

ويبدو أن علم الرياضة يدعم هذا الأمر، حيث يمكن أن يؤدي استخدام الصور الذهنية إلى تحسين دقة حركاتنا، وحتى قوتنا الإجمالية.

وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يقضون بضع دقائق كل يوم في تخيل رفع الأوزان الثقيلة يرون مكاسب أكبر في القوة من أولئك الذين لم يمارسوا تمرينًا وهميًا.

ويُعتقد أن “البروفة الذهنية” تعزز الإشارات العصبية المرسلة من الدماغ إلى العضلات، مما يزيد من القوة التي يمكنك بذلها عندما تزور الصالة الرياضية، وهذه التقنية مفيدة في تقليل فقدان القوة أثناء التعافي من الإصابة.

استخدم تجميع الإغراءات

بالنسبة للكثير من الرياضيين فإن أكبر معركة هي الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية عندما يكون هناك العديد من الأنشطة الأخرى التي تتنافس على وقتنا واهتمامنا.

إذا كانت هذه مشكلة، فيمكنك تجربة تجميع الإغراءات، والذي يتضمن تجميع الأشياء التي لا تريد القيام بها مع أحد سلوكياتك السيئة.

وطورت البروفيسور كاتي ميلكمان في جامعة بنسلفانيا هذه التقنية حيث أعطت لمجموعة من الأشخاص أجهزة “أيباد” محملة بأربعة كتب صوتية مسببة للإدمان للاستمتاع بها أثناء ممارسة التمارين، وزادت هذه الاستراتيجية اليسيرة من معدل حضورهم في صالة الألعاب الرياضية بنسبة 29٪ خلال الأسابيع السبعة التالية.