في خطوة غير مفاجئة.. الأهلي المصري يعلن رحيل مدربه موسيماني

أعلن النادي الأهلي عملاق كرة القدم المصرية الانفصال بالتراضي عن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، اليوم الإثنين، في خطوة غير مفاجئة بعد توتر العلاقة بين الطرفين.

وبعد فترة من الشد والجذب بين الطرفين، عقب خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين أمام الوداد المغربي في نهاية الشهر الماضي، جاءت النهاية المتوقعة بانفصال الطرفين.

ورغم أن موسيماني قاد الأهلي لإحراز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين واحتلال المركز الثالث في كأس العالم للأندية مرتين وبعدة ألقاب محلية، فإن التوتر شاب العلاقة مع الإدارة دون أسباب واضحة.

وقال الأهلي بموقعه على الإنترنت إن محمود الخطيب رئيس النادي اجتمع مع شركة الأهلي برئاسة ياسين منصور وحسام غالي عضو مجلس الإدارة ولجنة التخطيط “لمناقشة موقف بيتسو موسيماني وبإجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصا على استقرار الفريق ونظرا لما حققه من نجاحات مع الفريق”.

وأضاف بطل أفريقيا السابق “لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية”.

وتابع “بعد مناقشة الموقف كاملا وبالإجماع تم احترام رغبة بيتسو موسيماني وتوجيه الشكر إليه على كل ما قدمه للنادي وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين”.

وكان موسيماني قد تعرض لانتقادات بعدما فشل الأهلي في تحقيق أي فوز في أربع مباريات متتالية في الدوري المحلي، وقبل أن يفوز بشق الأنفس 2-1 على إنبي بهدفين في الوقت بدل الضائع في 21 مايو/أيار الماضي.

لكن بعد خسارة النهائي الأفريقي، الذي أقيم من مباراة واحدة في ملعب الوداد، زادت الانتقادات من وسائل الإعلام نحو موسيماني الذي أطلق تصريحات مثيرة أثناء وجوده في جنوب أفريقيا لقضاء إجازة.

وخاض الأهلي مباراة في دور 32 لكأس مصر، أمس الأحد، من دون حضور موسيماني، وفاز 1-صفر بصعوبة على المصري بالسلوم، كما غاب مدرب ماميلودي صن داونز السابق عن المران، اليوم.

وكان موسيماني (57 عاما) قد تولى قيادة الأهلي في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد رحيل السويسري رينيه فايلر الذي رفض تجديد عقده في خضم جائحة كوفيد-19.

ورغم إعلان الأهلي، في مارس/آذار الماضي، تمديد عقد موسيماني لعامين إضافيين، فإن المدرب الجنوب أفريقي رحل سريعا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 37 نقطة من 16 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 20 مباراة.