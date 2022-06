هدف رائع بعد مراوغة 3 لاعبين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمكفوفين (فيديو)

سجّل اللاعب روبن وليامز هدفًا رائعًا لفريقه برايتون بعد مراوغة مميزة تجاوز بها 3 لاعبين من الفريق الخصم وسددها في الشباك، وذلك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمكفوفين، أمس السبت.

واستلم وليامز الكرة بعد تمريرة زميله من ركلة ركنية ليراوغ لاعبي فريق (آر. إن. سي. هيرفورد)، وسددها من تحت يدي حارس المرمى معادلًا النتيجة لفريقه 2-2 في النهائي.

ونشر الحساب الرسمي لقناة (بي. تي. سبورت) البريطانية على تويتر مقطعًا مصوّرًا للهدف، معلقًا عليه “لقد أنقذ روبن ويليامز المباراة لصالح برايتون بتسجيل هدف رائع من كرة ثابتة، وعليك أن تحب الاحتفال”.

Robin Williams has salvaged the game for Brighton! 😮‍💨

He scores a lovely goal from the set-piece and you've just got to love the celebration 😂👏

The Blind Football Final will be decided on penalties.#DiscoverDisabilityFootball pic.twitter.com/dCHxjnK54n

