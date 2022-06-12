هدف رائع بعد مراوغة 3 لاعبين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمكفوفين (فيديو)

سجّل اللاعب روبن وليامز هدفًا رائعًا لفريقه برايتون بعد مراوغة مميزة تجاوز بها 3 لاعبين من الفريق الخصم وسددها في الشباك، وذلك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمكفوفين، أمس السبت.

واستلم وليامز الكرة بعد تمريرة زميله من ركلة ركنية ليراوغ لاعبي فريق (آر. إن. سي. هيرفورد)، وسددها من تحت يدي حارس المرمى معادلًا النتيجة لفريقه 2-2 في النهائي.

ونشر الحساب الرسمي لقناة (بي. تي. سبورت) البريطانية على تويتر مقطعًا مصوّرًا للهدف، معلقًا عليه “لقد أنقذ روبن ويليامز المباراة لصالح برايتون بتسجيل هدف رائع من كرة ثابتة، وعليك أن تحب الاحتفال”.

Robin Williams has salvaged the game for Brighton! 😮‍💨 He scores a lovely goal from the set-piece and you've just got to love the celebration 😂👏 The Blind Football Final will be decided on penalties.#DiscoverDisabilityFootball pic.twitter.com/dCHxjnK54n — Football on BT Sport (@btsportfootball) June 11, 2022

وتفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع الهدف، وأعاد مشاركته على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

بدوره، علّق اللاعب وليامز -صاحب الهدف- على الفيديو “شكرًا يا شباب. كنت قلقًا من أنني لن أعود، لست في أفضل حالاتي في الوقت الحالي، ولكنها كانت لعبة ممتعة، وشكرًا على التغطية”.

Thanks guys. Was worried I wouldn't get back up, not in the best of shape at the moment. Was an enjoyable game, thanks for the coverage. https://t.co/74IZRiuUtg — Robin Williams (@MrRMWilliams) June 11, 2022

وخسر برايتون في النهائي بعد لجوء الفريقين لركلات الترجيح، والتي فاز بها (آر. إن. سي. هيرفورد) 1-صفر، ليحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لذوي الإعاقة في كرة القدم للمكفوفين، وذلك للعام الثاني على التوالي.