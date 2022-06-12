رياضة|المملكة المتحدة

هدف رائع بعد مراوغة 3 لاعبين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمكفوفين (فيديو)

روبن ويليامز يسجل هدفا على طريقة الكبار في كأس الاتحاد الإنجليزي للمكفوفين
روبن ويليامز يسجل هدفا على طريقة الكبار في كأس الاتحاد الإنجليزي للمكفوفين (مواقع التواصل)
12/6/2022-|آخر تحديث: 12/6/202210:49 PM (مكة المكرمة)

سجّل اللاعب روبن وليامز هدفًا رائعًا لفريقه برايتون بعد مراوغة مميزة تجاوز بها 3 لاعبين من الفريق الخصم وسددها في الشباك، وذلك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمكفوفين، أمس السبت.

واستلم وليامز الكرة بعد تمريرة زميله من ركلة ركنية ليراوغ لاعبي فريق (آر. إن. سي. هيرفورد)، وسددها من تحت يدي حارس المرمى معادلًا النتيجة لفريقه 2-2 في النهائي.

ونشر الحساب الرسمي لقناة (بي. تي. سبورت) البريطانية على تويتر مقطعًا مصوّرًا للهدف، معلقًا عليه “لقد أنقذ روبن ويليامز المباراة لصالح برايتون بتسجيل هدف رائع من كرة ثابتة، وعليك أن تحب الاحتفال”.

وتفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع الهدف، وأعاد مشاركته على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

بدوره، علّق اللاعب وليامز -صاحب الهدف- على الفيديو “شكرًا يا شباب. كنت قلقًا من أنني لن أعود، لست في أفضل حالاتي في الوقت الحالي، ولكنها كانت لعبة ممتعة، وشكرًا على التغطية”.

وخسر برايتون في النهائي بعد لجوء الفريقين لركلات الترجيح، والتي فاز بها (آر. إن. سي. هيرفورد) 1-صفر، ليحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لذوي الإعاقة في كرة القدم للمكفوفين، وذلك للعام الثاني على التوالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند