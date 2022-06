على غرار المصارعة الحرة.. خسر فريقه المباراة فأسقط مشجعًا منافسًا بلكمة مفاجئة (فيديو)

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مشجع لفريق نيويورك رينجرز لهوكي الجليد بعد لكمه مشجعًا لفريق تامبا باي لايتنينغ داخل ملعب ماديسون سكوير غاردن في مانهاتن بعد مباراة بين الفريقين.

وأظهر مقطع مصور مشجع رينجرز -أثناء مغادرة الجمهور الملعب- وهو يدور بسرعة ويضرب أحد مشجعي لايتنينغ فيسقطه أرضًا فاقدًا الوعي.

🎶Now you’re in New York

Concrete jungle where you can get knocked out because the Rangers blow a 2-0 series lead and certain people are scumbags🎶 pic.twitter.com/8r28uWKsgB

