ميسي يرشح هذا اللاعب للفوز بجائزة الكرة الذهبية

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه لا يمكن “التشكيك” في جدارة كريم بنزيمة بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، وذلك بعد أن عزز وضعه كمرشح قوي للجائزة بالفوز مع ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

ويرى ميسي، الذي توج مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي في أول موسم له بعد الرحيل عن برشلونة الإسباني، أن بنزيمة اقترب بشكل كبير بالفعل من الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

وقال ميسي في مقابلة لقناة أرجنتينية: “من الواضح للغاية أن بنزيمة قدم عاما رائعا واختتمه بلقب دوري الأبطال، وقد لعب دورا أساسيا في كل المباريات اعتبارا من دور 16”.

ولعب بنزيمة دورا كبيرا في تتويج ريال مدريد محليا وأوربيا خلال الموسم المنتهي.

وسجل بنزيمة 44 هدفا خلال 46 مباراة لريال مدريد في كل المسابقات، وساعد الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال أوربا بالفوز على ليفربول الإنجليزي 1- صفر في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس.

كما تحدث ميسي عن تتويجه بالكرة الذهبية في 2021، عندما تفوق على روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ ليحافظ ميسي على الجائزة التي توج بها أيضا في 2019، حيث ألغي حفل الجائزة في 2020 بسبب أزمة جائحة كورونا.

وكان ليفاندوفسكي مرشحا لدى الكثيرين للفوز بالجائزة عام 2020 وقد واصل انطلاقته بعدها وحطم رقم الأسطورة جيرد مولر بتسجيل 40 هدفا خلال موسم واحد في الدوري الألماني في العام التالي.

لكن ميسي جاء في المركز الأول وانتزع الكرة الذهبية، بعدما ساعد المنتخب الأرجنتيني في التتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الأولى خلال 28 عاما.

وصرح ميسي بأن ليفاندوفسكي كان جديرا بالجائزة في عام 2020، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه استحق انتزاع الجائزة في عام 2021.

وقال ميسي عن تصريحاته في حفل جائزة الكرة الذهبية 2021: “ما قلته في تلك اللحظة كان من قلبي ويعبر حقا عما شعرت به”.

وأوضح: “قلت إنه كان يستحق الكرة الذهبية قبلها، لأن في العام السابق، كنت أراه الأفضل”.

وأضاف: “لكن في العام الذي فزت فيه، لم يكن هو الأفضل”.

وحصل ميسي على الكرة الذهبية سبع مرات خلال مسيرته في إنجاز غير مسبوق على الصعيد العالمي، فيما حصل عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو 5 مرات.