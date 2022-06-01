رياضة

تصرّف لاعب الأهلي عمرو السولية بعد خسارة أبطال أفريقيا يثير الجدل في مصر (فيديو)

عمرو السولية
لاعب النادي الأهلي المصري عمرو السولية (إنستغرام)
31/5/2022-|آخر تحديث: 1/6/202212:25 AM (مكة المكرمة)

ثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا على رد فعل لاعب الأهلي المصري عمرو السولية بعد خسارة ناديه نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي، مساء الاثنين.

وأظهر مقطع مصور متداوَل السولية وهو يلقي بالميدالية الفضية خلال توجهه إلى غرف تبديل الملابس في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء الذي شهد مباراة النهائي.

وانتهت المباراة بفوز الوداد البيضاوي 2-صفر لينال اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بينما فشل الأهلي في حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي والمرة 11 إجمالًا.

وأبدى مستخدمون لمواقع التواصل تفهّمهم لرد فعل اللاعب على خسارة المباراة والبطولة.

لكن تصرّف السولية لاقى ردود فعل غاضبة من مستخدمين آخرين لمواقع التواصل، انتقدوا سلوكه وطالبوا بمعاقبته.

المصدر : الجزيرة مباشر