تصرّف لاعب الأهلي عمرو السولية بعد خسارة أبطال أفريقيا يثير الجدل في مصر (فيديو)
ثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا على رد فعل لاعب الأهلي المصري عمرو السولية بعد خسارة ناديه نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي، مساء الاثنين.
وأظهر مقطع مصور متداوَل السولية وهو يلقي بالميدالية الفضية خلال توجهه إلى غرف تبديل الملابس في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء الذي شهد مباراة النهائي.
رد فعل لاعب الأهلي المصري #عمرو_السولية بعد خسارة ناديه أمام الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا#الجزيرة_مباشر #مصر #نادي_الأهلي #كرة_قدم pic.twitter.com/7mdQdXY1QH
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 31, 2022
وانتهت المباراة بفوز الوداد البيضاوي 2-صفر لينال اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بينما فشل الأهلي في حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي والمرة 11 إجمالًا.
وأبدى مستخدمون لمواقع التواصل تفهّمهم لرد فعل اللاعب على خسارة المباراة والبطولة.
بحب نوعية لاعيبه الكورة اللي زي السولية انا مقبلش ابقي رقم ٢ انا رقم ١ واتعودت ابقي رقم ١ الأجواء مكنتش مثالية وده احسن تصرف عمله بجد
— REYES DE EUROPA! 🏆 (@_khooder) May 31, 2022
قدام العالم كله عمرو السولية رمى ميداليه المركز الثاني
دي رساله قويه وكبيرة متجيش غير من لاعب كبير عارف هو فين وبيلعب باسم مين ،السولية مكنش رايح المغرب يأدي واجب ولا رجليه تترعش ف الملعب .
رساله للكل تقول انكم طبختوها عشان الترجي اتجامل علي حساب الوداد pic.twitter.com/qceOzHVlz0
— 🦅 (@Oo9oNrm) May 31, 2022
ماتشات زي دي بتعرفك قيمة عمرو السولية في الملعب
احمد عبد القادر في مكانه دة لاعب بنكمل بيه ال١١ و خلاص
— Mamdouh NasrAllah (@MamdouhNasrAllh) May 30, 2022
لكن تصرّف السولية لاقى ردود فعل غاضبة من مستخدمين آخرين لمواقع التواصل، انتقدوا سلوكه وطالبوا بمعاقبته.
رمي عمرو السولية للميدالية خطأ كبير من لاعب قائد للأهلي .. مهم جدا مهما كانت الظروف المحيطة إن يكون في ثبات انفعالي في المواقف اللي زي دي
— Mohamed Mostafa – محمد مصطفى (@MohamedMostpha) May 31, 2022
السوليه لازم يتعاقب https://t.co/rMq7ZtPh8f
— Zeinobia is fully vaccinated 💉💉💉 (@Zeinobia) May 31, 2022
لقطة عمرو السولية وهو يلقي بميدالية المركز الثانى على الأرض شيئ مقزز وعنجهية فارغة وجهل بابسط قواعد الادب والاحترام ، ومن أمن العقاب أساء الادب .
— ali elgamal (@alielgamal100) May 31, 2022
مساء الخير.. للأسف من إمبارح بشوف مشاهد مؤسفة بعد فوز الوداد
مؤسف إنك تشوف لاعب دولي كبير بحجم عمرو السولية بيرمي ميدالية رسمية بالشكل المهين ده على الأرض
مؤسف أصلا إن فريق يبقى طالع منصات التتويج ويتعامل بعجرفة وقلة ذوق وأحترام مع المسؤولين علشان خسر مباراة فنيا داخل الملعب
— Abdul Latif Fawzy (@abdullatiffawzy) May 31, 2022
تقبل الهزيمة مهم عشان تعرف ترجع تكسب تاني، ازعل براحتك بس تقبل الموضوع عشان ياخد وقته ويعدي وقف على رجلك تاني وتكسب
تصرف عمرو السولية بـ رمي الميدالية غلط، تصرف عبد المنعم والإشارات لجمهور الوداد بأن الأهلي رقم 1 غلط، تصرف أحمد عبد القادر بعدم السلام على أي حد على المنصة غلط
— Mahmoud Diaa (@MahmoudDiaaaa) May 31, 2022