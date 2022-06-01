تصرّف لاعب الأهلي عمرو السولية بعد خسارة أبطال أفريقيا يثير الجدل في مصر (فيديو)

ثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا على رد فعل لاعب الأهلي المصري عمرو السولية بعد خسارة ناديه نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي، مساء الاثنين.

وأظهر مقطع مصور متداوَل السولية وهو يلقي بالميدالية الفضية خلال توجهه إلى غرف تبديل الملابس في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء الذي شهد مباراة النهائي.

وانتهت المباراة بفوز الوداد البيضاوي 2-صفر لينال اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بينما فشل الأهلي في حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي والمرة 11 إجمالًا.

وأبدى مستخدمون لمواقع التواصل تفهّمهم لرد فعل اللاعب على خسارة المباراة والبطولة.

بحب نوعية لاعيبه الكورة اللي زي السولية انا مقبلش ابقي رقم ٢ انا رقم ١ واتعودت ابقي رقم ١ الأجواء مكنتش مثالية وده احسن تصرف عمله بجد — REYES DE EUROPA! 🏆 (@_khooder) May 31, 2022

قدام العالم كله عمرو السولية رمى ميداليه المركز الثاني

دي رساله قويه وكبيرة متجيش غير من لاعب كبير عارف هو فين وبيلعب باسم مين ،السولية مكنش رايح المغرب يأدي واجب ولا رجليه تترعش ف الملعب .

رساله للكل تقول انكم طبختوها عشان الترجي اتجامل علي حساب الوداد pic.twitter.com/qceOzHVlz0 — 🦅 (@Oo9oNrm) May 31, 2022

ماتشات زي دي بتعرفك قيمة عمرو السولية في الملعب

احمد عبد القادر في مكانه دة لاعب بنكمل بيه ال١١ و خلاص — Mamdouh NasrAllah (@MamdouhNasrAllh) May 30, 2022

لكن تصرّف السولية لاقى ردود فعل غاضبة من مستخدمين آخرين لمواقع التواصل، انتقدوا سلوكه وطالبوا بمعاقبته.

رمي عمرو السولية للميدالية خطأ كبير من لاعب قائد للأهلي .. مهم جدا مهما كانت الظروف المحيطة إن يكون في ثبات انفعالي في المواقف اللي زي دي — Mohamed Mostafa – محمد مصطفى (@MohamedMostpha) May 31, 2022

السوليه لازم يتعاقب https://t.co/rMq7ZtPh8f — Zeinobia is fully vaccinated 💉💉💉 (@Zeinobia) May 31, 2022

لقطة عمرو السولية وهو يلقي بميدالية المركز الثانى على الأرض شيئ مقزز وعنجهية فارغة وجهل بابسط قواعد الادب والاحترام ، ومن أمن العقاب أساء الادب . — ali elgamal (@alielgamal100) May 31, 2022

مساء الخير.. للأسف من إمبارح بشوف مشاهد مؤسفة بعد فوز الوداد مؤسف إنك تشوف لاعب دولي كبير بحجم عمرو السولية بيرمي ميدالية رسمية بالشكل المهين ده على الأرض مؤسف أصلا إن فريق يبقى طالع منصات التتويج ويتعامل بعجرفة وقلة ذوق وأحترام مع المسؤولين علشان خسر مباراة فنيا داخل الملعب 1 pic.twitter.com/f40P7OLsVj — Abdul Latif Fawzy (@abdullatiffawzy) May 31, 2022