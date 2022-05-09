رغم رفض الأهلي المصري.. الاتحاد الأفريقي يسند إلى المغرب ضيافة نهائي دوري الأبطال القاري

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أن المغرب سيُضيِّف نهائي دوري الأبطال القاري، في 30 مايو/أيار الجاري للموسم الثاني على التوالي.

وقال الكاف -في بيان عبر موقعه الإلكتروني- إنه “بالنظر إلى القرار السابق في 17 يوليو/تموز 2019 بإقامة المباراة النهائية من مواجهة واحدة، فقد تلقى الاتحاد عرضين من الاتحاد المغربي ونظيره السنغالي لضيافة النهائي. لكن الاتحاد السنغالي سحب عرضه ليُضيِّف المغرب المباراة”.

وأشار الكاف إلى أن هناك مناقشات حالية بالعودة إلى النظام القديم بإقامة النهائي من مباراتي ذهاب وإياب بدلًا من مواجهة واحدة.

واقترب الأهلي المصري -حامل اللقب في آخر نسختين- من التأهل إلى نهائي البطولة القارية الأبرز للأندية للموسم الثالث على التوالي، بعد انتصاره برباعية نظيفة على ضيفه وفاق سطيف الجزائري السبت الماضي، بينما تقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل.





وعاد الوداد المغربي بالفوز 3-1 من ملعب بترو أتليتيكو الأنغولي، قبل ضيافته مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل.





وكان الأهلي المصري قد طالب الكاف في بيان، أمس الأحد، بإقامة النهائي في دولة محايدة بعيدًا عن الدول التي تأهلت أنديتها إلى الدور قبل النهائي.

وأقيمت المباراة النهائية في آخر نسختين للبطولة من مواجهة واحدة، حيث ضيَّفت مصر النهائي في 2020 عندما فاز الأهلي على غريمه المحلي الزمالك ليحقق لقبه التاسع.

وأقيم النهائي العام الماضي في المغرب، حيث فاز الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي محققًا لقبه العاشر.