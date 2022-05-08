مانشستر سيتي يسحق نيوكاسل بخماسية ويتصدر الدوري الإنجليزي (فيديو)

استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه 5-صفر على نيوكاسل يونايتد ليتقدم بفارق 3 نقاط على ليفربول، اليوم الأحد.

وسجل رحيم سترلينغ هدفين، وجاءت باقي أهداف صاحب الأرض بوساطة إيمريك لابورت ورودري والبديل فيل فودن، ليتعافى الفريق من إحباط الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوربا أمام ريال مدريد.

مانشستر سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية ويستعيد الصدارة ▶️ شاهد ملخص المباراة #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي_نيوكاسل https://t.co/twgUse1d8S — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 8, 2022

وأبعد سترلينغ مبكرًا أي مخاوف من التعثر، وسجل هدف التقدم بضربة رأس، ثم أضاف لابورت الهدف الثاني بعد متابعة لكرة مرتدة، ليفرض سيتي سيطرته التامة قبل الاستراحة.

وسجل رودري الهدف الثالث بضربة رأس بعد ركلة ركنية، ثم سجل فودن الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة، واختتم سترلينغ الأهداف في الوقت بدل الضائع، ليستغل سيتي تعادل ليفربول 1-1 مع توتنهام هوتسبير، أمس السبت بأفضل طريقة.

وأهدر كريس وود مهاجم نيوكاسل فرصة خطيرة لمنح التقدم لفريقه بشكل مبكر، لكن سيتي استحق في النهاية الفوز ليقطع خطوة جديدة نحو حصد لقبه الرابع في 5 مواسم.

ولدى سيتي 86 نقطة مقابل 83 نقطة لفريق ليفربول قبل 3 جولات لكل فريق، ويتفوق سيتي أيضًا بفارق الأهداف.

ويلعب ليفربول مع أستون فيلا، الثلاثاء المقبل، فيما يواجه سيتي في اليوم التالي منافسه ولفرهامبتون واندرارز.