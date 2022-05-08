أول عربية تفوز باللقب.. أُنس جابر ترفض رفع زجاجة كحول أثناء تتويجها ببطولة مدريد للتنس (فيديو)

رفضت بطلة التنس التونسية أُنس جابر رفع زجاجة لإحدى العلامات الكحولية الشهيرة أثناء تتويجها في بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

وتجنبت البطلة الأفريقية والعربية الأولى الفائزة باللقب، حَمل الزجاجة التي قدمتها لها إحدى المضيفات، واكتفت برفع درع التتويج والتقاط الصورة مع الفائزة بالرتبة الثانية.

وبدت الأمريكية جيسيكا بيغولا مرتبكة لعدم حمل أُنس للزجاجة، إلى أن أوضحت لها، حسب ما تُظهره عدسات الكاميرات، بينما أبدت استغرابها.

وأصبحت أُنس جابر أول أفريقية وعربية تفوز بلقب إحدى بطولات الاتحاد الدولي للاعبات التنس المحترفات “دبليو تي آي 1000″، بعد فوزها بلقب بطولة مدريد المفتوحة.

وتُوجت باللقب عقب فوزها على بيغولا، لتحقق لقبها الثاني في مسيرتها بعد لقب دورة برمنغهام الإنجليزية العام الماضي على الملاعب العشبية.

وتُصنف أُنس جابر العاشرة عالميًّا، بينما حصلت، أمس السبت، على اللقب الأكبر في مسيرتها الاحترافية، وكانت أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، إذ أقصت في ربع النهائي الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالميًّا سابقًا وحاملة اللقب مرتين في مدريد عامَي 2016 و2017.

وتُعد هذه المرة الثالثة على التوالي، التي تتفوق فيها جابر على بيغولا في خامس مواجهة بينهما، والثانية هذا العام بعد دور الـ 16 في دبي، مقابل فوزين للأمريكية في أول مواجهتين بين اللاعبيتن.