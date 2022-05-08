الأهلي المصري يقسو على وفاق سطيف برباعية ويقترب من نهائي أبطال أفريقيا (فيديو)

اقترب النادي الأهلي المصري بشكل كبير من بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه العريض، السبت، على ضيفه وفاق سطيف الجزائري 4-صفر في ذهاب المربع الذهبي للبطولة.

وعلى ملعب السلام، حسم الأهلي الفوز بهدف في الشوط الأول وثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

وتقدم المهاجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو بهدف للأهلي في الدقيقة 30، ثم أضاف طاهر محمد طاهر الهدف الثاني في الدقيقة 54، وتكفل محمد شريف بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72، ثم عاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والرابع للأهلي في الثواني الأخيرة.

رفعة طاهر محمد المميزة حولها بيرسي تاو برأسه في شباك وفاق سطيف (1-صفر) #دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_وفاق_سطيف pic.twitter.com/Itez2vLlDq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2022

طاهر محمد يتابع كرة بيرسي تاو في شباك الحارس سفيان خذايرية مسجلاً الهدف الثاني للأهلي. #دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_وفاق_سطيف https://t.co/oFpGRUSQeb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2022

الضربة القاضية للأهلي المصري بتسجيل الهدف الثالث في شباك وفاق سطيف#دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_وفاق_سطيف pic.twitter.com/2WaWjU1DCB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2022

ولعب وفاق سطيف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد أمير قراوي.

ويحتاج الاهلي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق 3 أهداف في مباراة الإياب الأسبوع المقبل، لكي يصبح على بعد خطوة واحدة فقط من حصد لقبه القاري الثالث على التوالي والحادي عشر في تاريخه.