بنزيما يقاضي سياسي فرنسي يميني بتهمة التشهير

قالت وسائل إعلام فرنسية إن مهاجم ريال مدريد الإسباني ونجم منتخب فرنسا كريم بنزيما، رفع دعوى قضائية ضد أحد السياسيين في فرنسا، بتهمة التشهير العلني بعد وصفه بـ”الإرهابي”

وقال صحيفة لوباريسيان الفرنسية إن بنزيما رفع دعوى قضائية ضد داميان ريو السياسي المحسوب على اليمين المتطرف يتهمه فيها بالتشهير.

وفي عام 2020 نشر ريو، وهو عضو في حزب المرشح السابق لانتخابات الرئاسة في فرنسا إريك زمور، تغريدتين على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اتهم فيهما بنزيما بـ”الإرهاب”.

وتضمنت التغريدة الأولى والتي نشرت 24 أكتوبر/تشرين الأول 2020، صورة مهاجم ريال مدريد وإلى جانبه إمام لأحد مساجد فرنسا يُدعى نور الدين مأمون.

وكتب ريو في تعليقه على الصورة “من الغريب لقاء بنزيما بالإمام نور الدين مأمون، المتهم بارتكاب عمليات إرهابية، فضلا عن ارتباط اسمه بتمويل مساجد برون (المدينة التي ولد فيها بنزيما)”.

Intéressant de découvrir que @benzema fréquente l’imam Nourdine Mamoune qui vient d’être perquisitionné… 😏

Vivement que la Justice s’intéresse aussi au financement des mosquées de #Bron. pic.twitter.com/avP63nTct1 — Damien Rieu (@DamienRieu) October 23, 2020

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، نشر السياسي الفرنسي صورة لبنزيما وهو يرفع سبابته إلى السماء، مرفقا إلى جانبها صورا مشابهة لمقاتلين ينتمون لمليشيات مسلحة يقومون بنفس الحركة.

من جهته نشر مي سيلفان كورمير محامي كريم بنزيما، تغريدة أشار فيها إلى حسابي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الداخلية جيرالد دارمانين وكتب فيها: “الناشط اليميني المتطرف داميان لوفيفر يغذي الكراهية، وتغريدته الأخيرة تساوي كريم بنزيما بـ(الإرهابيين)، هل يجب أن ننتظر رد فعل جديداً؟”.

وقالت الصحيفة إن داميان استدعي يوم 3 مايو/أيار 2022، ليمثل أمام محكمة ليون لإدانته، وهو إجراء معتاد في هذا النوع من القضايا.

وبعد الاستدعاء قال داميان ريو “كريم يريد أن يُسكتني، أبلغه بأنني فزت بكل محاكماتي السابقة”.