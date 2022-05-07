برايتون يُسقط مانشستر يونايتد برباعية ويقضي على آماله في المراكز المؤهلة لدوري الأبطال (فيديو)

قضى فريق برايتون على آمال مانشستر يونايتد في ضمان أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوربا الموسم المقبل، وذلك بعدما اكتسحه 4-صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 58 نقطة في المركز السادس بفارق 5 نقاط خلف أرسنال صاحب المركز الرابع، علمًا بأن يونايتد خاض 37 مباراة وتبقت له مباراة واحدة، بينما تبقت لأرسنال 4 مباريات.

على الجانب الآخر، رفع برايتون رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع بفارق 5 نقاط خلف ويست هام صاحب المركز السابع (أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوربية) وبفارق 3 نقاط خلف ولفرهامبتون صاحب المركز الثامن.

هزيمة مدوية لمانشستر يونايتد أمام برايتون 4-0 !! ما هو شعور رونالدو في هذه اللقطة ؟ 🤔 شاركنا رأيك ✍🏼💬#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_يونايتد #رونالدو pic.twitter.com/D6qdicdNSL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2022

وتقدم برايتون في الدقيقة 15 عن طريق مويسيس كايسيدو، قبل أن يضيف مارك كوكوريلا الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 57 أضاف باسكال غروس الهدف الثالث لبرايتون، ثم سجل ليونارد تروسارد الهدف الرابع في الدقيقة 60.