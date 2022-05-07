الوداد المغربي يضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا بفوزه 3-1 على بترو أتلتيكو الأنغولي (فيديو)

وضع فريق الوداد الرياضي المغربي قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه المثير على مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي (3-1) اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة القارية.

وتقدم الوداد بهدف عكسي سجله تياغو أزولاو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16 ثم أضاف يحيى جبران الهدف الثاني في الدقيقة 45 وتبعه جي مبينزا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وتكفل ريكاردو جوب بتسجيل هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 81.

الوداد الرياضي يقطع نصف المشوار نحو النهائي ▶️ شاهد ملخص المباراة #دوري_أبطال_أفريقيا #الوداد_بيترو_اتلتيكو https://t.co/KiSWNY8gzV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2022

وتجمع مباراة الإياب بين الفريقين، السبت المقبل. ويحتاج الوداد إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف لكي يعبر إلى النهائي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في المباراة النهائية مع الفائز من المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي والتي تجمع بين الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري.

وتوج الوداد بلقب دوري الأبطال مرتين من قبل في عامي 1992 و2017 بينما لم يسبق لبترو أتلتيكو الفوز باللقب القاري.

وبعد مضي 16 دقيقة من بداية المباراة تقدم الوداد بهدف بعد ضربة حرة نفذها يحيى عطية الله حيث ارتطمت الكرة برأس تياجو أزولاو لاعب بترو أتليتكو وسكنت الشباك.

وكان يانو بيلميرو قريبا من إدراك التعادل لبترو أتلتيكو في الدقيقة 34 عبر ضربة رأس قوية لكن الكرة علت مرمى الوداد بسنتيمترات.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول أضاف يحيى جبران الهدف الثاني للوداد عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد مضي 3 دقائق من بداية الشوط الثاني كان بترو أتليتكو قريبا من تسجيل أول أهدافه عبر تسديدة قوية من جيلسون لكن الكرة ارتطمت بالقائم وذهبت إلى يانو الذي سدد كرة قوية لكنها مرت من فوق المرمى المغربي.

وأنقذ الحارس ألبير مرمى بترو أتلتيكو من هدف محقق في الدقيقة 56 وتصدى ببراعة لتسديدة رائعة من زهير المترجي.

ورد بترو أتلتيكو بهجمة سريعة انتهت بتسديدة قوية من تاو كارنيرو من داخل منطقة الجزاء لكن أحمد رضا تنكاوتي حارس الوداد أنقذ الموقف بثبات.

وجاءت الدقيقة 68 لتشهد ثالث أهداف الوداد عن طريق الكونغولي جاي مبينزا بعد أن تبادل التمرير مع زهير المترجي.

وقبل 9 دقائق من النهاية رد ريكاردو جوب بهدف تقليص الفارق لبترو أتلتيكو من ضربة حرة مباشرة.

وأنهى بترو أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ويليام سواريز في الثواني الأخيرة.