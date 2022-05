ترشيح المصري عمر مرموش لجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني (فيديو)

أعلن الحساب الرسمي للدوري الألماني ترشيح الدولي المصري عمر مرموش -مهاجم فريق شتوتغارت- لجائزة أفضل لاعب صاعد في (البوندسليغا) عن موسم 2021-2022، بجانب 5 لاعبين آخرين.

🏅 Vote now for your #BLRookie of the Season!

🇭🇺 Dominik Szoboszlai, @RBLeipzig_EN 🐂

🇯🇵 Hiroki Ito, @VfB_Int 🐊

🇩🇰 @Jobbe2902, @Eintracht_ENG 🦅

🇦🇹 Patrick Wimmer, @Arminia_Int 🐄

🇩🇰 Jonas Wind, @VfLWolfsburg_EN 🐺

🇪🇬 @OmarMarmoush, @VfB_Int 🐊

