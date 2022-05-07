ترشيح المصري عمر مرموش لجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني (فيديو)

أعلن الحساب الرسمي للدوري الألماني ترشيح الدولي المصري عمر مرموش -مهاجم فريق شتوتغارت- لجائزة أفضل لاعب صاعد في (البوندسليغا) عن موسم 2021-2022، بجانب 5 لاعبين آخرين.

ويتنافس مرموش مع باتريك فيرمير (أرمينيا بيليفيد) وهيروكي إيتو (شتوتغارت) ويسبر ليندستروم (آينتراخت فرانكفورت) ودومينيك سوبوسلاي (لايبزج) ويوناس فيند (فولفسبورج).

وتنص قواعد التصويت على اختيار أفضل لاعب صاعد بناء على 3 عوامل، هي تصويت الجماهير (40%) وتصويت الأندية (30%) وتصويت الخبراء (30%).

وطلب مرموش من متابعيه دعمه للفوز بالجائزة، وكتب في تغريدة له “ادعموني بتصويتكم في جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني للموسم الحالي”.

يُذكر أن مرموش شارك مع شتوتغارت هذا الموسم في 31 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في (البوندسليغا) مرتين.