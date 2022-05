صلاح يتسلم جائزة لاعب العام في إنجلترا ويتحدث مجددا عن مواجهة ريال مدريد (فيديو)

تسلّم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، جائزة أفضل لاعب في إنجلترا للموسم الحالي، والتي تقدمها رابط النقاد الرياضيين.

وعبّر هداف ليفربول مجددا عن رغبته في “الثأر” من الفريق الإسباني الذي توّج ببطولة دوري أبطال أوربا 13 مرة، وذلك عندما يلتقي الفريقان في نهائي البطولة أواخر الشهر الحالي.

وغادر صلاح الملعب باكيا بعد تدخل عنيف مع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق خلال خسارة ليفربول 3-1 في نهائي دوري الأبطال 2018 في كييف.

وتأهل ليفربول لنهائي البطولة القارية العريقة للمرة الثالثة خلال 5 سنوات. ويطمح صلاح لرفع الكأس للمرة الثانية وتعزيز فرصه في الفوز بالكرة الذهبية لأول مرة.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 22 هدفا.

وكتب قائد منتخب مصر على حسابه في تويتر بعد أن أطاح ريال مدريد بمانشستر سيتي من قبل النهائي “لدينا ثأر لتسويته”. وكان قد أعرب قبل المباراة في عن تفضيله لمواجهة ريال مدريد في النهائي.

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78

وقال صلاح بعد تسلمه الجائزة “أنا وبقية اللاعبين نشعر بالحماس لخوض النهائي” في باريس يوم 28 مايو/أيار الجاري.

وأضاف “نعم إنه وقت الثأر. فازوا علينا في آخر مواجهة وكان اليوم حزينا علينا جميعا لكن يجب أن نركز في الدوري الممتاز أولا”.

📺 Mo Salah on if he sees the Champions League final with Real Madrid as a revenge mission:

“Yeah. We lost in the final. It’s revenge time.” 🔴 pic.twitter.com/xTws5wD06a

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 5, 2022