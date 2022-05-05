ريال مدريد يحقق “ريمونتادا” جديدة ويصعد لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوربا (فيديو)

عوّض ريال مدريد تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 على ضيفه مانشستر سيتي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوربا الأربعاء ليضرب موعدًا مع ليفربول في النهائي في باريس نهاية الشهر الحالي.

وتأخر ريال مدريد بهدف الجزائري رياض محرز في الدقيقة 73.

لكن البرازيلي رودريغو أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة، وبعد دقيقة واحدة من الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف مواطنه فينسيوس جونيور هدف الفوز ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وتعادل الفريقان 5-5 في مباراتي الذهاب والعودة بعد فوز متصدر الدوري الإنجليزي 4-3 في مباراة الذهاب قبل أن يأتي هدف كريم بنزيمة من ركلة جزاء.

⚽️ ريال مدريد يتخطّى مانشستر سيتي ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا ⏯️ استمتع بمشاهدة ملخص المباراة 👇#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي #UCLhttps://t.co/Vcm0P1XzfA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2022

وبعد 5 دقائق من بداية الوقت الإضافي جعل المهاجم الفرنسي النتيجة 3-1 لريال مدريد من ركلة جزاء ليقود بطل الدوري الإسباني إلى النهائي الذي سيقام في باريس يوم 28 مايو/أيار الحالي.

لحظات تاريخية لملك التاريخ الأول ✨pic.twitter.com/1EBTm9wZRy — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) May 4, 2022

وكان ريال مدريد استطاع تحويل تأخره في النتيجة مرتين خلال الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال قبل مباراة مانشستر سيتي، وذلك أمام باريس سان جيرمان وتشلسي على التوالي.

و”ريمونتادا” هي كلمة إسبانية كتالونية؛ تعني التعافي أو العودة.