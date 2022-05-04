ليفربول يفسد “ريمونتادا” فياريال بثلاثية في عقر داره ويبلغ نهائي دوري أبطال أوربا (فيديو)

واصل ليفربول الإنجليزي حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوربا لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه، بعدما تأهل للمباراة النهائية للمسابقة القارية، عقب فوزه الثمين 3 / 2 على مضيفه فياريال الإسباني، الثلاثاء، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب (آنفيلد)، الأربعاء الماضي، قد انتهت بفوز ليفربول 2 / صفر، ليفوز الفريق الأحمر 5 / 2 على نظيره الإسباني في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية للمرة العاشرة في تاريخه.

ليفربول يحبط ريمونتادا فياريال ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_فياريال https://t.co/XXxJRepfTF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 3, 2022

واستغل فياريال الذي سجل ظهوره الأول في المربع الذهبي لدوري الأبطال منذ عام 2006، الظهور الباهت لليفربول خلال الشوط الأول، ليحرز الفريق الأصفر هدفين عن طريق السنغالي بولايي ديا والفرنسي فرانسيس كوكولين في الدقيقتين الثالثة والـ41 على الترتيب.

وسرعان ما قضى ليفربول على (ريمونتادا) فياريال في الشوط الثاني، بعدما أحرز البرازيلي فابينيو الهدف الأول من صناعة النجم الدولي المصري محمد صلاح، في الدقيقة 62، في حين تكفل (البديل) الكولومبي لويس دياز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ومنح ساديو ماني الفوز لليفربول، بعدما أضاف الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة 74، ليصبح الجناح السنغالي الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال برصيد 15 هدفا، بفارق هدف واحد أمام الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا.

وتضاعفت معاناة فياريال خلال المباراة، بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه إيتيان كابوي في الدقيقة 85 لحصوله على الإنذار الثاني.

وأنهى ليفربول مغامرة فياريال، صاحب المركز السابع حاليا في الدوري الإسباني، الذي سبق أن أطاح بيوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني خلال رحلته في المسابقة القارية هذا الموسم.

وحقق ليفربول إنجازا تاريخيا بفوزه في جميع مبارياته الست التي خاضها خارج ملعبه خلال رحلته نحو المباراة النهائية، التي ستكون الثالثة له تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، الذي قاد الفريق لبلوغ الدور ذاته عامي 2018 و2019.

وضرب ليفربول موعدا في المباراة النهائية لدوري الأبطال، التي ستجرى على ملعب (دو فرانس) في العاصمة الفرنسية باريس، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، اللذين يلتقيان غدا الأربعاء في مباراة الإياب، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت بإنجلترا انتهت بفوز الفريق السماوي 4/3.

ويحلم ليفربول بالتتويج بالرباعية التاريخية في الموسم الحالي، حيث توج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة على حساب تشيلسي، الذي سيلتقي أيضا معه الشهر الجاري في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويحتل المركز الثاني حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، قبل 4 مراحل على نهاية الموسم.