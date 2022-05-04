“إنني أعيد جدي للحياة”.. حفيد محمد علي كلاي يفوز بالضربة القاضية (فيديو)

حقَّق الملاكم نيكو علي والش، حفيد أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، خامس انتصاراته في مسيرته الاحترافية، وذلك بالضربة القاضية التي وجهها إلى الملاكم أليخاندرو إبارا.

وهنأ والش الذي حافظ على سجله من دون هزائم، المسلمين بقدوم العيد وانقضاء شهر رمضان، وأشار في مقابلة بعد فوزه إلى أنه “يعيد جده للحياة”.

واستطاع الملاكم الشاب (21 عاما) البدء بقوة في عالم الملاكمة، حيث أسقط أليخاندرو إيبارا بالضربة القاضية، قبل ثوانٍ قليلة من نهاية الدور الأول في المواجهة.

وسدد نجل رشيدة محمد علي، ضربة قاضية بعد دقيقة و49 ثانية من الجولة الأولى، ليوقف الحكم المباراة التي خاضها وهو يرتدي سروال جده الذي كان يرتديه في ستينيات القرن الماضي.

وتأثر الجمهور بفوز والش، وهتفوا لجده محمد علي.

NICO ALI WALSH WITH AN ABSOLUTE STUNNER 😳@NicoAliX74 x #ValdezStevenson pic.twitter.com/UXct3phVmd — Top Rank Boxing (@trboxing) May 1, 2022

وفاز محمد علي كلاي بلقب بطولة العالم في الملاكمة في الوزن الثقيل 3 مرات خلال مشواره المهني الأسطوري في اللعبة. وكان لقبه الملاكم “الأعظم” في تاريخ اللعبة.

وتوفي عام 2016 بعد صراع مع مرض باركنسون لمدة 30 سنة.