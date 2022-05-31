الوداد المغربي يتوج بدوري أبطال أفريقيا بفوزه على الأهلي المصري بهدفين نظيفين (فيديو)
قاد زهير المترجي فريقه الوداد المغربي إلى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بفوزه على الأهلي المصري 2-صفر، الاثنين، في المباراة النهائية للمسابقة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
وسجّل المترجي هدفي المباراة للوداد في الدقيقتين 15 و47.
زهير المترجي يفتتح التسجيل بتسديدة عابرة للقارات 🚀🇲🇦#دوري_أبطال_أفريقيا #الوداد #الاهلي pic.twitter.com/2DTDhsu7wp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 30, 2022
ونجح الوداد في تحقيق لقبه الثالث بالمسابقة، بعد تتويجه بالبطولة في نسختَي عامَي 1992 و2017.
زهير المترجي يختتم هجمة مرتدة بهدف ثان للوداد 🇲🇦#دوري_أبطال_أفريقيا #الوداد #الاهلي pic.twitter.com/UdhfE46vW7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 30, 2022
كما نجح الفريق المغربي في تكرار تفوّقه على الأهلي في المباراة النهائية، بعدما سبق له الفوز عليه في نهائي نسخة عام 2017، حيث تعادلا ذهابًا في القاهرة 1-1، وفاز الوداد في العودة على أرضه 1-صفر.