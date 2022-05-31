الوداد المغربي يتوج بدوري أبطال أفريقيا بفوزه على الأهلي المصري بهدفين نظيفين (فيديو)

قاد زهير المترجي فريقه الوداد المغربي إلى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بفوزه على الأهلي المصري 2-صفر، الاثنين، في المباراة النهائية للمسابقة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وسجّل المترجي هدفي المباراة للوداد في الدقيقتين 15 و47.

ونجح الوداد في تحقيق لقبه الثالث بالمسابقة، بعد تتويجه بالبطولة في نسختَي عامَي 1992 و2017.

كما نجح الفريق المغربي في تكرار تفوّقه على الأهلي في المباراة النهائية، بعدما سبق له الفوز عليه في نهائي نسخة عام 2017، حيث تعادلا ذهابًا في القاهرة 1-1، وفاز الوداد في العودة على أرضه 1-صفر.