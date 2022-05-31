اختيار بنزيمة أفضلَ لاعب في دوري أبطال أوربا.. وهذه تفاصيل التشكيلة المثالية

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا) اختيار كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد أفضلَ لاعب في دوري الأبطال هذا الموسم، اليوم الثلاثاء.

وقاد الهداف بنزيمة فريقه ريال مدريد لإحراز لقب دوري الأبطال بعد الفوز 1-صفر على ليفربول في النهائي يوم السبت الماضي.

وذهبت جائزة أفضل لاعب شاب إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور، زميل بنزيمة، وصاحب هدف الفوز في نهائي دوري الأبطال في باريس.

واختارت اللجنة الفنية في اليويفا التشكيلة المثالية لدوري الأبطال خلال الموسم الجاري بوضع بنزيمة وفينيسيوس في خط الهجوم إلى جانب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وضمت التشكيلة تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الذي ساهم بشكل مؤثر في حصد اللقب القاري رقم 14 لناديه ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، إلى جانب زميله لاعب الوسط لوكا مودريتش.

وشارك ليفربول بـ4 لاعبين في التشكيلة المثالية بوجود ثلاثي الدفاع ترينت ألكسندر-أرنولد وفيرجيل فان دايك وآندي روبرتسون، إلى جانب لاعب الوسط فابينيو، في حين غاب الهداف المصري محمد صلاح.

كما شهدت التشكيلة الأساسية وجود كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي وأنطونيو روديجر مدافع تشيلسي.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

الحارس: كورتوا (ريال مدريد)

المدافعون: ألكسندر-أرنولد (ليفربول) روديجر (تشيلسي) فان دايك (ليفربول) روبرتسون (ليفربول)

الوسط: دي بروين (مانشستر سيتي) فابينيو (ليفربول) مودريتش (ريال مدريد)

الهجوم: مبابي (باريس سان جيرمان) بنزيمة (ريال مدريد) فينيسيوس (ريال مدريد)

وفيما يلي إنفوغراف للأندية التي فازت ببطولة دوري أبطال أوربا منذ عام 1955: