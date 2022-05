محمد صلاح يفوز بجائزة رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

نال المصري محمد صلاح، الاثنين، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المقدمة من رابطة المحترفين للموسم المنتهي.

وكتب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على موقعه الرسمي “تهانينا لمحمد صلاح على فوزه بجائزة لاعب العام في البريميرليغ بتصويت الجماهير”.

وتفوّق نجم نادي ليفربول على كل من، فيل فودين وكيفين دي بروين، ثنائي مانشستر سيتي، وكونور كالاغر لاعب كريستال بالاس، وديكلان رايس من وست هام يونايتد.

The @PFA Premier League Fans’ Player of the Year! 👏

Congratulations, @MoSalah 👑 pic.twitter.com/XbBFxIQJAU

— Liverpool FC (@LFC) May 30, 2022