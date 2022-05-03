رياضة

بعد رسالته إلى إيلون ماسك.. تويتر يعيد لمحرز العلامة الزرقاء وتفاعلات طريفة

الجزائري الدولي في صفوف مانشيستر سيتي، رياض محرز
الجزائري الدولي في صفوف مانشيستر سيتي، رياض محرز (روتيرز)
3/5/2022-|آخر تحديث: 3/5/202209:21 PM (مكة المكرمة)

أعاد موقع تويتر للنجم الجزائري رياض محرز علامة التوثيق الزرقاء لحسابه، بعدما طالب لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي المالك الجديد للموقع إيلون ماسك بذلك.

وكان موقع تويتر قد ألغى توثيق حساب محرز من دون سبب واضح، لكن بعض الصحفيين والمواقع الإخبارية ذكروا أن إلغاء التوثيق جاء بعد تغريدة حول منتخب الجزائر متعلقة بإعادة المباراة أمام الكاميرون.

وقال محرز في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي، أمس الاثنين، مخاطبا المدير التنفيذي لشركتي “تسلا” (Tesla) و”سبيس إكس” (SpaceX): “أخي إيلون ماسك أعد لي علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بحسابي مرة أخرى”.

وحظيت تغريدة نجم منتخب الجزائر وقائده، بتفاعل واسع على موقع تويتر، حيث حصدت أكثر من 340 ألف إعجاب، وأكثر من 25 ألف إعادة تغريد، بالإضافة إلى آلاف التعليقات الطريفة على طلب نجم مانشستر سيتي بعد إلغاء توثيق حسابه.

وعلّق أحد الناشطين قائلا عن إلغاء توثيق حساب محرز: “هذا مضحك جدا. كان يجب أن أذهب للتحقق مما إذا كان هو رياض محرز الحقيقي. كيف لم يتم التحقق منه؟”.

ومن التعليقات الطريفة التي كتبها المغردون ردا على طلب اللاعب الجزائري من ماسك، قول أحدهم: “كيف نتأكد من أن هذا هو محرز الحقيقي؟”، وكتب آخر: “أعرف شخصا في تويتر سيفيدك، كلمني على الخاص وأبشر بسعدك”.

وفي السياق ذاته، طالب بعض المغردين من ماسك أن يعيد علامة التوثيق الزرقاء لمحرز، مبدين استغرابهم إلغاءها عن لاعب مشهور ويتابعه أكثر من 3 ملايين شخص في العالم.

المصدر : خدمة سند