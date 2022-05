بعد رسالته إلى إيلون ماسك.. تويتر يعيد لمحرز العلامة الزرقاء وتفاعلات طريفة

أعاد موقع تويتر للنجم الجزائري رياض محرز علامة التوثيق الزرقاء لحسابه، بعدما طالب لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي المالك الجديد للموقع إيلون ماسك بذلك.

وكان موقع تويتر قد ألغى توثيق حساب محرز من دون سبب واضح، لكن بعض الصحفيين والمواقع الإخبارية ذكروا أن إلغاء التوثيق جاء بعد تغريدة حول منتخب الجزائر متعلقة بإعادة المباراة أمام الكاميرون.

وقال محرز في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي، أمس الاثنين، مخاطبا المدير التنفيذي لشركتي “تسلا” (Tesla) و”سبيس إكس” (SpaceX): “أخي إيلون ماسك أعد لي علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بحسابي مرة أخرى”.

Bro @elonmusk give me my blue tick back 😂😂😂 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) May 2, 2022

وحظيت تغريدة نجم منتخب الجزائر وقائده، بتفاعل واسع على موقع تويتر، حيث حصدت أكثر من 340 ألف إعجاب، وأكثر من 25 ألف إعادة تغريد، بالإضافة إلى آلاف التعليقات الطريفة على طلب نجم مانشستر سيتي بعد إلغاء توثيق حسابه.

وعلّق أحد الناشطين قائلا عن إلغاء توثيق حساب محرز: “هذا مضحك جدا. كان يجب أن أذهب للتحقق مما إذا كان هو رياض محرز الحقيقي. كيف لم يتم التحقق منه؟”.

ومن التعليقات الطريفة التي كتبها المغردون ردا على طلب اللاعب الجزائري من ماسك، قول أحدهم: “كيف نتأكد من أن هذا هو محرز الحقيقي؟”، وكتب آخر: “أعرف شخصا في تويتر سيفيدك، كلمني على الخاص وأبشر بسعدك”.

وفي السياق ذاته، طالب بعض المغردين من ماسك أن يعيد علامة التوثيق الزرقاء لمحرز، مبدين استغرابهم إلغاءها عن لاعب مشهور ويتابعه أكثر من 3 ملايين شخص في العالم.

قرر موقع تويتر الغاء توثيق العلامة الزرقاء من حساب لاعب المنتخب الجزائري رياض محرز رغم احتوائه على 3 ملايين مشترك بسبب نشره تغريدة بخصوص اعادة مباراة منتخب بلاده أمام الكامرون وبالتالي ينضاف ايلون ماسك لقائمة المتآمرين على الجزائر التي يتصدرها الكوميدي جمال الدبوز 😂 pic.twitter.com/3zJaz5ZCfg — تليلة الرازي (@jAKF1sV0yWcmU9m) May 2, 2022

➖مشجع لنادي مانشستر سيتي عبر التويتر معلقا على نزع علامة التوثيق الزرقاء☄️ الخاصة بحساب رياض محرز: ‼️قد يصبح رياض محرز أول مستخدم حسابه غير موثق على تويتر يسجل هدفا في نصف نهائي دوري الأبطال هذا الأربعاء… 〰️و رياض محرز 𝗥𝗶𝘆𝗮𝗱 𝗠𝗮𝗵𝗿𝗲𝘇 يرد: "😂😂😂😂" pic.twitter.com/nYXYPR1rqa — كرة القدم العالمية (@footballmondiel) May 3, 2022

موقع تويتر يلغي شارة التوثيق والعلامة الزرقاء من حساب رياض محرز 😳😳@Mahrez22 pic.twitter.com/4buIh9CwMM — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) May 2, 2022

@Mahrez22 تويتر يلغي توثيق حساب رياض محرز بعد ..تغريدة حول منتخب الجزائر! pic.twitter.com/f7ncWBffNe — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) May 2, 2022

This is hilarious. Had to go check if it’s the real Riyad Mahrez. How did he get unverified? 😂 https://t.co/snhT1TWokV — Adewale Adetona (@iSlimfit) May 2, 2022

How are we sure this is the real Mahrez 😂😂 https://t.co/tZnIfX8I3C — Comrade Molawa (@MolawaFlames) May 3, 2022

اعرف واحد في تويتر بيضبطك كلمني خاص وابشر بسعدك — عبدالعزيز الصميلي 🇸🇦 (@AzizSamily) May 2, 2022

Why you do that elon why??? 🤣🙏 https://t.co/wWfTKt4c4r — KAnkAn Jyoti Baishya (@k_7_n_k_a_n) May 3, 2022

Hey @elonmusk you can't do our 🇩🇿 captain wrong give him back his blue tick ! 🤣#give_mahrez_his_blue_tick https://t.co/M3ZOW8DJOr — Houssem E. Zerrad (@hzerrad19) May 2, 2022