للمرة الـ14 في تاريخه.. ريال مدريد يصعق ليفربول بهدف ويحرز لقب دوري أبطال أوربا (فيديو)

أحرز ريال مدريد لقب دوري أبطال أوربا لكرة القدم بفوزه على ليفربول بهدف في المباراة النهائية في باريس، بعدما تأجلت بداية المباراة أكثر من نصف ساعة لأسباب أمنية، مساء السبت.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد بعدما تابع تسديدة زميله فيدريكو بالبيردي في الدقيقة 59، ليجمع ريال بين بطولتي الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

لكن الفضل الأساسي في فوز ريال يعود إلى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي أنقذ عددًا كبيرًا من الفرص الصعبة من محمد صلاح وساديو ماني على مدار شوطي المباراة.

وعزز ريال رقمه القياسي، وأصبح بطلًا لأوروبا للمرة 14 في تاريخه.

وتأجلت بداية المباراة 36 دقيقة مع محاولة الشرطة إبعاد بعض المشجعين الراغبين في اقتحام طريقهم نحو استاد فرنسا في باريس.