للمرة الـ14 في تاريخه.. ريال مدريد يصعق ليفربول بهدف ويحرز لقب دوري أبطال أوربا (فيديو)
أحرز ريال مدريد لقب دوري أبطال أوربا لكرة القدم بفوزه على ليفربول بهدف في المباراة النهائية في باريس، بعدما تأجلت بداية المباراة أكثر من نصف ساعة لأسباب أمنية، مساء السبت.
وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد بعدما تابع تسديدة زميله فيدريكو بالبيردي في الدقيقة 59، ليجمع ريال بين بطولتي الدوري الإسباني ودوري الأبطال.
فينيسوس يهز شباك ليفربول بعد عرضية متقنة من فالفيردي #دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول | #ريال_مدريد | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #beINUCL | #UCLfinal pic.twitter.com/VYbfaBjj43
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2022
لكن الفضل الأساسي في فوز ريال يعود إلى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي أنقذ عددًا كبيرًا من الفرص الصعبة من محمد صلاح وساديو ماني على مدار شوطي المباراة.
صلاح بأكثر الكرات خطورة اقترب كثيراً من التسجيل مرة جديدة كروتوا يقف له بالمرصاد.#دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول | #ريال_مدريد | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #beINUCL | #UCLfinal pic.twitter.com/qHuIBq1er0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2022
وعزز ريال رقمه القياسي، وأصبح بطلًا لأوروبا للمرة 14 في تاريخه.
وتأجلت بداية المباراة 36 دقيقة مع محاولة الشرطة إبعاد بعض المشجعين الراغبين في اقتحام طريقهم نحو استاد فرنسا في باريس.
مارسيلو يستلم كأس الأبطال ويرفعه في سماء باريس#دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول | #ريال_مدريد | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #beINUCL | #UCLfinal pic.twitter.com/9iigt6246b
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2022
ممر شرفي للاعبي ليفربول#دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول | #ريال_مدريد | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #beINUCL | #UCLfinal pic.twitter.com/lQ0b7gVBnC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2022