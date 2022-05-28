موسيماني يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي المصري قبل نهائي أبطال أفريقيا (فيديو)

قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إن فريقه يسعى لإضافة بطولة جديدة لنادي القرن، مؤكدًا أنه لا يبحث عن مجد شخصي.

ونقل حساب النادي الأهلي عبر تويتر عن موسيماني قوله قبل مواجهة الوداد المغربي في النهائي “اللقاء مع الوداد سيكون صعبًا وجميع اللاعبين والجهاز الفني في حالة تركيز شديد، ونتمنى أن نتوج بلقب يستحقه الأهلي”.

وأضاف “تحقيق اللقب للمرة الثالثة تواليًا ليس أمرًا سهلًا لكني بالإضافة للاعبين لا نبحث عن مجد أو تاريخ شخصي. نمثل النادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير ونسعى لإضافة بطولة جديدة لنادي القرن في أفريقيا”.

وتابع “جمهور الأهلي يدعمنا في كل مكان، ونعلم مشقة الرحلة وصعوبة حضورهم إلى المغرب، ولكن وجودهم هنا وإصرارهم على الحضور ومؤازرة الفريق محل تقدير كبير للجهاز الفني واللاعبين”.

وأوضح “نسعى لتقديم عرض ممتع يليق بهم، وتحقيق النتيجة المُرضية لهم والتتويج باللقب”.

ويستعد الأهلي المصري لخوض رحلة جديدة حينما يلعب المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمام الوداد البيضاوي، بعد غد الاثنين، على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء، معقل منافسه المغربي.

وتُعدّ هذه الرحلة هي الثانية للأهلي في المغرب خلال النسخة الحالية للمسابقة القارية، بعدما التقى مع الرجاء البيضاوي المغربي على الملعب ذاته في إياب دور الثمانية.

وبدأت رحلات نادي القرن في أفريقيا إلى المغرب منذ 38 عامًا، حيث خاض به العديد من اللقاءات الأفريقية والعربية التي مازالت ماثلة في أذهان محبيه حتى وقتنا الحالي.

ورغم الخوف الذي انتاب الكثيرين من مشجعي الأهلي في ظل إقامة النهائي على ملعب منافسه، وهو ما قد يؤثر على حظوظه في أن يكون أول نادٍ في تاريخ دوري الأبطال يحصد اللقب في 3 نسخ متتالية، فإن بعضهم يشعر بالتفاؤل من إمكانية حسم اللقب على ملعب محمد الخامس، الذي كان شاهدًا على أكثر من تتويج للفريق المصري.

ووفق الإحصاءات، فقد خاض الأهلي 16 مباراة في الملاعب المغربية بمختلف المسابقات الأفريقية والعربية، حقق خلالها 6 انتصارات و4 تعادلات و6 هزائم، من بينها 12 مباراة على ملعب (محمد الخامس) الذي شهد تحقيق الفريق الأحمر 5 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.