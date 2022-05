قطر تعلن برنامج رحلات اليوم الواحد لمشجعي مونديال 2022

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، عن التعاون مع 4 شركات طيران خليجية لتسيير رحلات يومية مباشرة لنقل المشجعين من المدن الخليجية إلى الدوحة بشكل يومي خلال كأس العالم فيفا قطر 2022 لحضور المباريات.

ووقّعت “القطرية” مذكرة تفاهم مع شركات “فلاي دبي” و”الكويتية” و”الطيران العُماني” و”السعودية”، لتسيير رحلات يومية مباشرة للذهاب والعودة خلال 24 ساعة من الدوحة وإليها.

وبحسب المذكرة ستنظم “فلاي دبي” 60 رحلة من مدينة دبي، وسينظم “الطيران العماني” 48 رحلة من مسقط، وستنظم “السعودية” 40 رحلة من مدينتي الرياض وجدة، وستنظم “الكويتية” 16 رحلة من العاصمة الكويت.

وبموجب الشراكة سيتمكن المشجعون من حجز رحلاتهم المباشرة ليوم واحد والوصول صباحًا، ثم حضور المباريات والعودة في مساء اليوم نفسه دون الحاجة إلى حجز الإقامة في فندق.

وسيتم نقل مسافري هذه الرحلات من المطار إلى استاد المباراة وبالعكس.

Introducing the Match Day Shuttle for the FIFA World Cup Qatar 2022TM. We can't wait to see you in Doha for #Qatar2022.

Learn more at https://t.co/9zHT7Z1hPe. @RoadTo2022En @Saudi_Airlines @KuwaitAirways @OmanAir #FlyDubai pic.twitter.com/2RfqIKT9uJ

— Qatar Airways (@qatarairways) May 26, 2022