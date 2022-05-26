قطر تعلن برنامج رحلات اليوم الواحد لمشجعي مونديال 2022

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، عن التعاون مع 4 شركات طيران خليجية لتسيير رحلات يومية مباشرة لنقل المشجعين من المدن الخليجية إلى الدوحة بشكل يومي خلال كأس العالم فيفا قطر 2022 لحضور المباريات.

ووقّعت “القطرية” مذكرة تفاهم مع شركات “فلاي دبي” و”الكويتية” و”الطيران العُماني” و”السعودية”، لتسيير رحلات يومية مباشرة للذهاب والعودة خلال 24 ساعة من الدوحة وإليها.

وبحسب المذكرة ستنظم “فلاي دبي” 60 رحلة من مدينة دبي، وسينظم “الطيران العماني” 48 رحلة من مسقط، وستنظم “السعودية” 40 رحلة من مدينتي الرياض وجدة، وستنظم “الكويتية” 16 رحلة من العاصمة الكويت.

رحلات الطيران لمشجعي اليوم الواحد للمواطنين والمقيمين في الدول المذكورة🤩 تعرفوا أكثر على كافة الشروط عبر زيارة موقع @qatarairways #قطر٢٠٢٢ #عالوعد — Road to 2022 (@roadto2022) May 26, 2022

وبموجب الشراكة سيتمكن المشجعون من حجز رحلاتهم المباشرة ليوم واحد والوصول صباحًا، ثم حضور المباريات والعودة في مساء اليوم نفسه دون الحاجة إلى حجز الإقامة في فندق.

وسيتم نقل مسافري هذه الرحلات من المطار إلى استاد المباراة وبالعكس.

ويمكن للجماهير حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد خلال زيارتهم، وخاصة في دور المجموعات.

وستقام البطولة خلال المدة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022 بمشاركة 32 منتخبًا، وستقام المباريات في ثمانية ملاعب.