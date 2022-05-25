محمد صلاح يعلن موقفه النهائي من الاستمرار مع ليفربول (فيديو)

أكد النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، أنه سيبقى في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل بغض النظر عن نتيجة مفاوضات التجديد.

وقال صلاح في مؤتمر صحفي قبل نهائي دوري أبطال أوربا أمام ريال مدريد، يوم السبت الماضي، إن الوقت ليس مناسبًا للحديث عن مفاوضات تجديد التعاقد.

وأضاف “لا أركز في العقد حاليًا بل في الفريق، لا أريد أن أكون أنانيًا على الإطلاق، وقلت قبل شهرين إن الأمر بين أيدي النادي، إنه أسبوع مهم حقا لنا وأريد الفوز بدوري الأبطال مجددًا”.

وتابع “سأبقى في الموسم المقبل بالتأكيد، أريد رؤية (القائد) هندو (جوردان هندرسون) يحمل الكأس مجددًا، وأتمنى أن يسلمها لي”.

ويمكن لصلاح الانتقال مجانًا إلى أي فريق آخر في نهاية الموسم المقبل إذا لم يتوصل لاتفاق لتمديد العقد.

وحصل صلاح على جائزتي هداف الدوري، وأفضل صانع لعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجّل صلاح 31 هدفًا، وقدّم 15 تمريرة حاسمة في 50 مباراة خاضها مع ليفربول بالمسابقات جميعها هذا الموسم.

كما قال السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول إنه سيحدد مستقبله بعد نهائي السبت، وينتهي عقد ماني مع ليفربول في ختام الموسم المقبل أيضًا.

وأكد توم ويرنر رئيس ليفربول في وقت سابق هذا الأسبوع أن النادي سيحتفظ بصلاح وماني.

وأوضح ويرنر “أود الإبقاء على المفاوضات سرية، لكننا أكدنا رغبتنا بالطبع في استمرارهما”.

ويرى يورغن كلوب مدرب ليفربول أن نتيجة مباراة السبت لن تؤثر في قرار اللاعبين، قائلًا “نحن في مفاوضات مع كل اللاعبين، لكن الآن ليس الوقت المناسب”.

وأضاف “بعض اللاعبين لديهم فكرة ولدينا فكرة أخرى، أحيانًا لا نتوافق فورًا، لكننا نعمل سويًا ونعرف بعضنا بعضًا منذ وقت طويل، وكل شيء على ما يرام”.

وقال “الأمور كلها واضحة، ولا ينتظر أحد منهم سماع شيء منا عما نريد فعله”.