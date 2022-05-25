رياضة|بلغاريا

رئيس ناد يقتحم الملعب ليمنع لاعبا من تسديد ركلة جزاء حاسمة (فيديو)

طلب رئيس النادي من لاعب آخر تسديد الضربة (تويتر)
25/5/2022-|آخر تحديث: 25/5/202211:22 PM (مكة المكرمة)

شهدت ملاعب بلغاريا واقعة غريبة بعد أن اقتحم رئيس نادي “تسارسكو سيلو” أرض الملعب ليمنع أحد لاعبيه من تنفيذ ركلة جزاء ستحسم بقاء الفريق في الدوري الممتاز لكرة القدم.

واحتسب حكم مباراة “تسارسكو سيلو” مع “لوكوموتيف صوفيا” في الجولة الأخيرة من الدوري المحلي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بينما كانت النتيجة تعادل الفريقين 1-1.

وكان الفوز بالمباراة سيحتفظ لنادي “تسارسكو سيلو” بمكان في منافسات دوري الدرجة الأولى.

وأظهرت مقاطع فيديو الفوضى التي تسبب فيها “ستوين مانولوف” مالك سارسكو سيلو بعد أن اقتحم أرض الملعب ليمنع اللاعب الغامبي يوسف يافا من تسديد ضربة الجزاء ويخرجه من الملعب.

وطلب رئيس النادي من لاعب آخر تسديد الضربة، لكنه أضاعها وتمكن حارس الفريق المنافس من التصدي لها لتنتهي المباراة بالتعادل ويهبط “سارسكو سيلو” إلى دوري الدرجة الثانية.

وذكرت مواقع رياضية أن مانولوف أعلن حل النادي على الفور بعد تأكد هبوطه.

المصدر : خدمة سند