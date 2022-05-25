رئيس ناد يقتحم الملعب ليمنع لاعبا من تسديد ركلة جزاء حاسمة (فيديو)

شهدت ملاعب بلغاريا واقعة غريبة بعد أن اقتحم رئيس نادي “تسارسكو سيلو” أرض الملعب ليمنع أحد لاعبيه من تنفيذ ركلة جزاء ستحسم بقاء الفريق في الدوري الممتاز لكرة القدم.

واحتسب حكم مباراة “تسارسكو سيلو” مع “لوكوموتيف صوفيا” في الجولة الأخيرة من الدوري المحلي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بينما كانت النتيجة تعادل الفريقين 1-1.

FIN DEL TSARSKO SELO🇧🇬 con un gran escándalo. El club jugó su último partido y dejará de existir. En el último penalti Yaffa quiso marcar él, aunque a él no le tocaba. Entonces salió el presidente, Stoyle Manolov, y lo echó de la cancha. pic.twitter.com/drUqk1P6kc — Fútbol Búlgaro 🇧🇬 (@futbolbulgaro) May 22, 2022

وكان الفوز بالمباراة سيحتفظ لنادي “تسارسكو سيلو” بمكان في منافسات دوري الدرجة الأولى.

وأظهرت مقاطع فيديو الفوضى التي تسبب فيها “ستوين مانولوف” مالك سارسكو سيلو بعد أن اقتحم أرض الملعب ليمنع اللاعب الغامبي يوسف يافا من تسديد ضربة الجزاء ويخرجه من الملعب.

وطلب رئيس النادي من لاعب آخر تسديد الضربة، لكنه أضاعها وتمكن حارس الفريق المنافس من التصدي لها لتنتهي المباراة بالتعادل ويهبط “سارسكو سيلو” إلى دوري الدرجة الثانية.

🇧🇬 | Başkan sahayı bastı! 📌 Tsarsko Selo'nun son dakikada kazandığı penaltı atışında Yaffa Yusupha ile Martin Kavdanski tartışma çıktı. 📌 Sahaya giren takımın sahibi Stoyne Manolov penaltıyı Kavdanski'nin atmasını istedi ve Gambiyalı Yusupha'a tepki gösterdi. pic.twitter.com/YvP2pM2bJ4 — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) May 22, 2022

وذكرت مواقع رياضية أن مانولوف أعلن حل النادي على الفور بعد تأكد هبوطه.