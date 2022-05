أرسنال الإنجليزي يمدد تعاقده مع اللاعب المصري محمد النني

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم تمديد تعاقده مع المصري محمد النني، ولم يذكر النادي مدة عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن النني من بين 3 لاعبين تنتهي عقودهم في شهر يونيو/حزيران المقبل، ولم يكن هناك أي أنباء متعلقة بشأن الثنائي الآخر إيدي نيكيتاه وألكسندر لاكازيت.

وسجل النني -لاعب المنتخب المصري- 5 أهداف في 147 مباراة خاضها مع أرسنال منذ انضمامه إليه في 2016 قادما من بازل السويسري.

وشارك النني مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم الذي أنهاه أرسنال في المركز الخامس في 14 مباراة، صنع خلالها هدفين ولم يتمكن من تسجيل أهداف في الدوري هذا الموسم، لكن هذا لا يؤثر على تألق النني، إذ إنه غير مطالب بتسجيل الأهداف في مركزه.

وكان الموسم الماضي هو الأكثر حضورا للنني، حيث ظهر في 23 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، و41 مباراة في جميع المسابقات.

وقال ميكيل أرتيتا -المدير الفني لأرسنال- للموقع الرسمي للنادي “النني جزء مهم للغاية من الفريق، يجلب معه طاقة لا تنتهي، حماس والتزام للفريق، كما أن الجميع يحبه”.

وأضاف “هو لاعب مهم لنا داخل الملعب وخارجه، وقدوة حقيقية للاعبينا الشباب، أنا سعيد لبقائه”.

وساعد النني المنتخب المصري في الوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، الذي خسره بركلات الترجيح أمام المنتخب السنغالي.

وكان النني قد تُوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في أول موسم له مع أرسنال، كما أُعير في موسم 2019 / 2022 لفريق بشكتاش التركي.

وقال النني “أعشق هذا النادي وأشعر أنه جزء من عائلتي. أود الاستمرار مع النادي المذهل، وأنا سعيد ومتحمس للغاية للمستقبل”.

وأضاف عبر حسابه الشخصي في تويتر “ما يقرب من 7 سنوات مع أرسنال لكن لا يبدو أنها كافية، ما زلت أتعلم وأتطور وأريد أن أفعل المزيد من أجل الفريق والنادي الذي أحبه، أنا سعيد جدا، فخور وممتن لتجديد عقدي مع أرسنال. سأبقى في المنزل”.

Almost 7 years with Arsenal but they don’t seem to be enough 😉 I’m still learning, I’m still growing, and I want to do so much more for the team and the club I love… I’m very happy, proud and grateful for renewing my contract with Arsenal.. I’m staying home ♥️ @Arsenal pic.twitter.com/JW9523gbcv

— Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 25, 2022