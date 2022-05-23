رياضة|إسبانيا

المغربي ياسين بونو يحقق إنجازا عربيا في الدوري الإسباني

احتفال لاعبي إشبيلية بياسين بونو بعد فوزه بالجائزة (مواقع التواصل)
23/5/2022-|آخر تحديث: 23/5/202210:42 PM (مكة المكرمة)

فاز المغربي ياسين بونو بجائزة زامورا التي تُمنح لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني لكرة القدم، ليصبح أول عربي يفوز بالجائزة.

ويمنح الاتحاد الإسباني الجائزة للحارس الذي سُجل في مرماه أقل عدد من الأهداف طوال موسم الدوري، حيث استقبل حارس نادي إشبيلية 30 هدفًا خلال 38 مباراة لعبها في الدوري.

وبات بونو بذلك أول حارس عربي وثاني إفريقي يحرز هذه الجائزة.

وتفوّق بونو على حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا، الذي استقبل مرماه 31 هدفًا، بينما سُجل 35 هدفًا في مرمى حارس ريال سوسييداد الإسباني أليكس ريميرو.

وقدّم الحارس المغربي أداءً مميزًا طوال الموسم الحالي، وأسهم في حصول فريقه على المركز الرابع في تصنيف الدوري، وتأهله إلى دوري أبطال أوربا للموسم المقبل.

المصدر : وكالات