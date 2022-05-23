المغربي ياسين بونو يحقق إنجازا عربيا في الدوري الإسباني

فاز المغربي ياسين بونو بجائزة زامورا التي تُمنح لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني لكرة القدم، ليصبح أول عربي يفوز بالجائزة.

ويمنح الاتحاد الإسباني الجائزة للحارس الذي سُجل في مرماه أقل عدد من الأهداف طوال موسم الدوري، حيث استقبل حارس نادي إشبيلية 30 هدفًا خلال 38 مباراة لعبها في الدوري.

وبات بونو بذلك أول حارس عربي وثاني إفريقي يحرز هذه الجائزة.

Yassine Bono: Your Zamora winner! 🇲🇦 pic.twitter.com/XIHVoFdseb — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) May 23, 2022

وتفوّق بونو على حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا، الذي استقبل مرماه 31 هدفًا، بينما سُجل 35 هدفًا في مرمى حارس ريال سوسييداد الإسباني أليكس ريميرو.

🚨 رســــــمـــــــيـــــا 🏆🥇🧤 جائزة "زامورا" الحارس الأقل استقبالا للأهداف في الدوري الإسباني الممتاز #LaLigaSantander من نصيب العملاق المغربي "ياسين بونو" حارس نادي @SevillaFC باستقباله 24 هدفا في 31 مباراة pic.twitter.com/aR5Bqz38uk — LaLiga (@LaLigaArab) May 22, 2022

وقدّم الحارس المغربي أداءً مميزًا طوال الموسم الحالي، وأسهم في حصول فريقه على المركز الرابع في تصنيف الدوري، وتأهله إلى دوري أبطال أوربا للموسم المقبل.