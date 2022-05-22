مبابي يحتفل بالبقاء مع باريس سان جيرمان بتسجيل هاتريك في شباك ميتز (فيديو)

احتفل كيليان مبابي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان عبر تسجيل 3 أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه لاكتساح ضيفه ميتز 5-صفر السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الفرنسي.

وعلى ملعب حديقة الأمراء، سجل مبابي أهدافه في الدقائق 25 و28 و50 وتكفل البرازيلي نيمار والأرجنتيني أنخل دي ماريا بالهدفين الأخرين في الدقيقتين 32 و67.

ورفع سان جيرمان البطل، رصيده في الصدارة إلى 86 نقطة بفارق 15 نقطة عن مرسيليا الوصيف.

وقبل فترة وجيزة من المباراة قرر مبابي نجم منتخب فرنسا البقاء في صفوف باريس سان جيرمان بدلا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

ورفع مبابي قميصا حمل رقم “2025” قبل المباراة أمام ميتز، في إشارة إلى توقيعه لثلاثة أعوام مع سان جيرمان.

وكان من المتوقع أن يرحل مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقد مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وسعى سان جيرمان بكل قوته للإبقاء على مبابي (23 عاما) بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه، وبالفعل نجح في مبتغاه.

🔥⚽️ هدف تاريخي لنيمار في شباك ميتز ! 🔝 النجم البرازيلي يوقّع الهدف رقم 100 مع باريس سان جيرمان في كل المسابقات#الدوري_الفرنسي | #باريس_سان_جيرمان | #ميتز#Ligue1 | #PSG pic.twitter.com/wQoPfi3VYS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 21, 2022

وكتب مبابي في بيان اليوم “اقتنعت بأنني هنا يمكنني مواصلة التطور في النادي الذي يقدم كل شيء ضروري لتقديم أعلى المستويات”.

وأضاف “أنا سعيد أيضا بمواصلة اللعب في فرنسا، الدولة التي ولدت بها، البلد الذي نشأت به، والتي صنعت اسمي من خلالها”.

📽️ مبابي يواصل المشوار مع بـاريس سـان جـيرمـان حتى 2025 ✅🇫🇷#الدوري_الفرنسي #مبابي pic.twitter.com/5Y8CadH12h — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 21, 2022

ويعتبر مبابي ثاني الهدافين التاريخيين لسان جيرمان خلف المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، حيث سجل 157 هدفا وتخطى إنجاز المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.