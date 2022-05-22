ليفربول يفوز على ولفرهامبتون ويخسر لقب الدوري الإنجليزي (فيديو)
تعافى ليفربول من تأخره بهدف مبكر، وفاز 3-1 على ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، لكنه خسر اللقب بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل.
وتقدم ولفرهامبتون بهدف مبكر من بيدرو نيتو بعدما تلقى تمريرة من راؤول خيمنيز الذي استفاد من خطأ المدافع إبراهيما كوناتي.
⚽️🥅 بيدرو نيتو يباغت ليفربول بهدف مبكر
ليفربول 0 وولفرهامبتون 1
#الدوري_الإنكليزي #ليفربول_وولفرهامبتون #PremierLeague pic.twitter.com/5t4gVYtDH1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
لكن ليفربول أدرك التعادل بوساطة ساديو ماني مستفيدًا من تمريرة رائعة بكعب القدم من تياجو ألكانتارا في الدقيقة 24.
⚽️🥅 ساديو ماني يعيد الأمل لليفربول
ليفربول 1 وولفرهامبتون 1#الدوري_الإنكليزي #ليفربول_وولفرهامبتون #PremierLeague pic.twitter.com/OzzTlP4cTv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
وخرج جوزيه سا حارس ولفرهامبتون بين الشوطين بسبب الإصابة، وسجّل البديل محمد صلاح هدف التقدم لأصحاب الأرض بعد لمسة من مدى قريب، قبل أن يحرز آندي روبرتسون الهدف الثالث بعد تمريرة روبرتو فيرمينو.
⚽️🥅 صلاح يسجل هدف التقدم ويعطي جرعة أمل لليفربول
ليفربول 2 وولفرهامبتون 1
#الدوري_الإنكليزي #ليفربول_وولفرهامبتون #PremierLeague pic.twitter.com/eF5a81Yjgg
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
لكن انتهى حلم ليفربول في حصد اللقب بعدما انتفض سيتي، وحول تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على ضيفه أستون فيلا في مباراة مثيرة.
🤯 جنــــــــون 🤯
من دكة البدلاء غوندوغان يعبد طريق السيتي نحو اللقب 🏆#مانشستر_سيتي | #أستون_فيلا | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague | #beINPL pic.twitter.com/w4mobjFeTJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
وصار رصيد ليفربول 92 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن سيتي، بينما احتل ولفرهامبتون المركز العاشر وله 51 نقطة.