ليفربول يفوز على ولفرهامبتون ويخسر لقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

تعافى ليفربول من تأخره بهدف مبكر، وفاز 3-1 على ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، لكنه خسر اللقب بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل.

وتقدم ولفرهامبتون بهدف مبكر من بيدرو نيتو بعدما تلقى تمريرة من راؤول خيمنيز الذي استفاد من خطأ المدافع إبراهيما كوناتي.

لكن ليفربول أدرك التعادل بوساطة ساديو ماني مستفيدًا من تمريرة رائعة بكعب القدم من تياجو ألكانتارا في الدقيقة 24.

وخرج جوزيه سا حارس ولفرهامبتون بين الشوطين بسبب الإصابة، وسجّل البديل محمد صلاح هدف التقدم لأصحاب الأرض بعد لمسة من مدى قريب، قبل أن يحرز آندي روبرتسون الهدف الثالث بعد تمريرة روبرتو فيرمينو.

⚽️🥅 صلاح يسجل هدف التقدم ويعطي جرعة أمل لليفربول ليفربول 2 وولفرهامبتون 1 #الدوري_الإنكليزي #ليفربول_وولفرهامبتون #PremierLeague pic.twitter.com/eF5a81Yjgg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022

لكن انتهى حلم ليفربول في حصد اللقب بعدما انتفض سيتي، وحول تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على ضيفه أستون فيلا في مباراة مثيرة.

وصار رصيد ليفربول 92 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن سيتي، بينما احتل ولفرهامبتون المركز العاشر وله 51 نقطة.