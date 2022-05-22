صلاح يتقاسم الحذاء الذهبي مع سون ويتوّج بجائزة أفضل صانع أهداف في الدوري الإنجليزي (فيديو)

توّج النجم الدولي المصري محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم، التي يتم منحها لأفضل هدّاف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالاشتراك مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

كما فاز صلاح بجائزة أفضل صانع أهداف في الموسم الحالي، إذ قدم 13 تمريرة حاسمة جعلته أكثر من صنع الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتساوى صلاح مع سون في رصيد 23 هدفًا في البطولة خلال الموسم الحالي، ليتقاسما الجائزة المرموقة، التي حصل عليها (الفرعون المصري) للمرة الثالثة في مسيرته بالملاعب الإنجليزية.

وأحرز صلاح هدفًا خلال فوز ليفربول 3-1 على ضيفه وولفرهامبتون، في حين سجّل سون هدفين خلال الفوز الكاسح لتوتنهام 5-صفر على مضيفه نورويتش سيتي.

لحظة تتويج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي الثالثة في تاريخه، وجائزة أفضل صانع ألعاب في البريميرليج👏pic.twitter.com/4jzKvC0hv1 — FilGoal (@FilGoal) May 22, 2022

كان صلاح توّج بالجائزة للمرة الأولى موسم 2017 /2018 بعدما سجّل 32 هدفًا في البطولة آنذاك، ليكون صاحب أكبر عدد من الأهداف خلال موسم واحد بنظام البطولة الذي يضم 20 فريقًا.

23 هدفًا ⚽

دون ركلات جزاء✅ سون فاز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الأولى في مسيرته 🥇pic.twitter.com/7RHDBPXYT5 — FilGoal (@FilGoal) May 22, 2022

كما فاز صلاح بالجائزة للمرة الثانية في الموسم التالي، حينما تقاسمها مع السنغالي ساديو ماني، زميله في ليفربول، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال السابق برصيد 22 هدفًا لكل منهم.

وصار صلاح ثالث لاعب يتوّج بالجائزة للمرة الثالثة، بعد النجمين الإنجليزيين هاري كين وآلان شيرر، علمًا بأنه أول لاعب من ليفربول يحقق هذا الإنجاز.

وما زال النجم الفرنسي تيري هنري، نجم أرسنال المعتزل، صاحب الرقم القياسي أكثر اللاعبين تتويجًا بالجائزة، بعدما حصل عليها 4 مرات.