رياضة

صلاح يتقاسم الحذاء الذهبي مع سون ويتوّج بجائزة أفضل صانع أهداف في الدوري الإنجليزي (فيديو)

صلاح يرفع جائزتي الهداف وأفضل صانع أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز (رويترز)
22/5/2022-|آخر تحديث: 22/5/202209:40 PM (مكة المكرمة)

توّج النجم الدولي المصري محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم، التي يتم منحها لأفضل هدّاف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالاشتراك مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

كما فاز صلاح بجائزة أفضل صانع أهداف في الموسم الحالي، إذ قدم 13 تمريرة حاسمة جعلته أكثر من صنع الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتساوى صلاح مع سون في رصيد 23 هدفًا في البطولة خلال الموسم الحالي، ليتقاسما الجائزة المرموقة، التي حصل عليها (الفرعون المصري) للمرة الثالثة في مسيرته بالملاعب الإنجليزية.

وأحرز صلاح هدفًا خلال فوز ليفربول 3-1 على ضيفه وولفرهامبتون، في حين سجّل سون هدفين خلال الفوز الكاسح لتوتنهام 5-صفر على مضيفه نورويتش سيتي.

كان صلاح توّج بالجائزة للمرة الأولى موسم 2017 /2018 بعدما سجّل 32 هدفًا في البطولة آنذاك، ليكون صاحب أكبر عدد من الأهداف خلال موسم واحد بنظام البطولة الذي يضم 20 فريقًا.

كما فاز صلاح بالجائزة للمرة الثانية في الموسم التالي، حينما تقاسمها مع السنغالي ساديو ماني، زميله في ليفربول، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال السابق برصيد 22 هدفًا لكل منهم.

وصار صلاح ثالث لاعب يتوّج بالجائزة للمرة الثالثة، بعد النجمين الإنجليزيين هاري كين وآلان شيرر، علمًا بأنه أول لاعب من ليفربول يحقق هذا الإنجاز.

وما زال النجم الفرنسي تيري هنري، نجم أرسنال المعتزل، صاحب الرقم القياسي أكثر اللاعبين تتويجًا بالجائزة، بعدما حصل عليها 4 مرات.

المصدر : وكالات