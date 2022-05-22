سيناريو مجنون يقود مانشستر سيتي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي بعد انتفاضة مذهلة (فيديو)
أحرز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة في 5 مواسم بعدما انتفض بشكل مذهل وفاز 3-2 على أستون فيلا بفضل إحرازه 3 أهداف في 6 دقائق على ملعب الاتحاد اليوم الأحد.
⚽️🥅 أستون فيلا يفاجئ مانشستر سيتي ويفتتح التسجيل
لو استمرت نتيجة المبارتين على حالها، مانشستر سيتي سيكون البطل بفارق الأهداف عن ليفربول 🏆#مانشستر_سيتي | #أستون_فيلا | #ليفربول | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague | #beINPL pic.twitter.com/mvrftxDG6l
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
ووجد سيتي نفسه متأخرا بهدفين من ماتي كاش وفيليب كوتينيو بعد مرور 69 دقيقة من البداية، لكن فريق المدرب بيب غوارديولا انتفض بشكل لا يصدق بعد مشاركة البديل إلكاي غندوغان.
⚽️🔥 كوتينيو يُصعب المهمة على مانشستر سيتي ويعزز تقدم أستون فيلا#مانشستر_سيتي | #أستون_فيلا | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague | #beINPL pic.twitter.com/GXm2mfU5M7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
وقلص غندوغان الفارق بضربة رأس في الدقيقة 76، ثم أدرك رودريغو التعادل بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد دقيقتين، قبل أن يسجل غندوغان الهدف الثالث من مدى قريب في الدقيقة 81.
🤯 جنــــــــون 🤯
من دكة البدلاء غوندوغان يعبد طريق السيتي نحو اللقب 🏆#مانشستر_سيتي | #أستون_فيلا | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague | #beINPL pic.twitter.com/w4mobjFeTJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
وأصبح رصيد سيتي 93 نقطة متفوقا بنقطة واحدة عن غريمه ليفربول الذي انتهت آماله في حصد رباعية من الألقاب هذا الموسم.
🔥⚽️ جنون الجولة الأخيرة من البريميرليغ
🤯 د.23:32 فودين يهُدر فرصة هدف اللقب
🥅 د. 23:33 ليفربول يعادل النتيجة#مانشستر_سيتي | #أستون_فيلا | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague | #beINPL pic.twitter.com/qFlElSMdcH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
وأحرز ليفربول لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيخوض نهائي دوري أبطال أوربا أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل.
وفي مواجهات أخرى، عاد توتنهام بالفوز من أرض نوريتش سيتي بخماسية نظيفة، وأمّن المركز الرابع الذي أهّل الفريق لخوض منافسات دوري أبطال أوربا الموسم القادم.
وانتصر تشلسي الثالث على واتفورد بهدفين لهدف، وأرسنال على إيفرتون بخمسة أهداف لهدف وظل خامسا ليُشارك رسميا الموسم المقبل في مسابقة الدوري الأوربي.
وضمن ليدز يونايتد البقاء بين الكبار عقب تغلبه على مضيفه برينتفورد بهدفين لواحد، وخسارة بيرنلي في ميدانه أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف.
وهبط بيرنلي رسميا إلى دوري الدرجة الأولى باحتلاله المركز الثامن عشر بـ 35 نقطة، ليكون ثالث المغادرين من الدوري الممتاز بعد واتفورد ونوريتش سيتي.