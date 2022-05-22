سيناريو مجنون يقود مانشستر سيتي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي بعد انتفاضة مذهلة (فيديو)

أحرز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة في 5 مواسم بعدما انتفض بشكل مذهل وفاز 3-2 على أستون فيلا بفضل إحرازه 3 أهداف في 6 دقائق على ملعب الاتحاد اليوم الأحد.

ووجد سيتي نفسه متأخرا بهدفين من ماتي كاش وفيليب كوتينيو بعد مرور 69 دقيقة من البداية، لكن فريق المدرب بيب غوارديولا انتفض بشكل لا يصدق بعد مشاركة البديل إلكاي غندوغان.

وقلص غندوغان الفارق بضربة رأس في الدقيقة 76، ثم أدرك رودريغو التعادل بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد دقيقتين، قبل أن يسجل غندوغان الهدف الثالث من مدى قريب في الدقيقة 81.

وأصبح رصيد سيتي 93 نقطة متفوقا بنقطة واحدة عن غريمه ليفربول الذي انتهت آماله في حصد رباعية من الألقاب هذا الموسم.

وأحرز ليفربول لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيخوض نهائي دوري أبطال أوربا أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل.

وفي مواجهات أخرى، عاد توتنهام بالفوز من أرض نوريتش سيتي بخماسية نظيفة، وأمّن المركز الرابع الذي أهّل الفريق لخوض منافسات دوري أبطال أوربا الموسم القادم.

وانتصر تشلسي الثالث على واتفورد بهدفين لهدف، وأرسنال على إيفرتون بخمسة أهداف لهدف وظل خامسا ليُشارك رسميا الموسم المقبل في مسابقة الدوري الأوربي.

وضمن ليدز يونايتد البقاء بين الكبار عقب تغلبه على مضيفه برينتفورد بهدفين لواحد، وخسارة بيرنلي في ميدانه أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف.

وهبط بيرنلي رسميا إلى دوري الدرجة الأولى باحتلاله المركز الثامن عشر بـ 35 نقطة، ليكون ثالث المغادرين من الدوري الممتاز بعد واتفورد ونوريتش سيتي.