باريس سان جيرمان يعلن تمديد عقد مبابي حتى 2025 (فيديو)

أعلن ناصر الخليفي -رئيس باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم- تمديد عقده مع كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا حتى العام 2025.

وقال الخليفي، اليوم السبت، أثناء الإمساك بقميص مبابي وعليه الرقم 2025 قبل مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام ميتز “أنا فخور بالإعلان عن خبر جميل، وهو أن كيليان مبابي وقّع عقدًا مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025”.

📽️ مبابي يواصل المشوار مع بـاريس سـان جـيرمـان حتى 2025 ✅🇫🇷#الدوري_الفرنسي #مبابي pic.twitter.com/5Y8CadH12h — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 21, 2022

وذكرت تقارير أن مبابي -الذي ينتهي عقده مع بطل فرنسا نهاية الموسم الحالي- كان مرشحًا بقوة للانتقال إلى ريال مدريد بطل إسبانيا.

كما أعلن باريس سان جيرمان عبر حساباته على مواقع التواصل تمديد عقد مبابي.

وكان اللاعب (23 عامًا) الذي يُعدّ من أبرز المواهب الصاعدة وقاد فرنسا للفوز بكأس العالم 2018، مرشحًا للرحيل في انتقال مجاني بعد نهاية الموسم الجاري.

وتعاقد سان جيرمان مع مبابي من موناكو في 2017 في صفقة تكهنت وسائل الإعلام بأن قيمتها نحو 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وتقدم ريال مدريد بعرض لضم مبابي العام الماضي، لكن جاء الرفض من سان جيرمان الذي بدا أنه سيفقد اللاعب في نهاية الموسم دون استفادة.

وذكرت تقارير العام الماضي أن ريال مدريد عرض على سان جيرمان نحو 200 مليون يورو لضم المهاجم الفرنسي.

ولم يرغب سان جيرمان في بيع اللاعب على أمل الفوز بدوري الأبطال، لكن العملاق الفرنسي ودّع المسابقة القارية من دور الستة عشر أمام ريال بعد انهيار مفاجئ في الشوط الثاني من مباراة الإياب.

ودعم سان جيرمان صفوفه العام الماضي، وضم ليونيل ميسي من برشلونة، لكن باستثناء الفوز بالدوري المحلي، لم يحرز أي لقب آخر.

ورغم ذلك، فقد خطف مبابي الأضواء بشكل فردي وسجل 36 هدفًا ومرر 26 كرة حاسمة مع سان جيرمان في كل المسابقات خلال الموسم.