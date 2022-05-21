الأهلي المصري يطلب إعادة مباراته مع البنك الأهلي ويتهم الحكام “بمخالفة القوانين” (فيديو)

قال النادي الأهلي المصري في بيان، الجمعة، إنه طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز بداعي “مخالفة الحكم وحكم الفيديو نصوص قوانين اللعبة”.

والأربعاء الماضي، انتهت المباراة بالتعادل دون أهداف، واشتكى الأهلي من عدم احتساب هدف بعد تدخل حكم الفيديو بداعي عدم تثبيت الكرة على الأرض خلال تنفيذ ركلة حرة قبل أن يهز محمود وحيد الشباك.

ويرى الأهلي أن حكم الفيديو ليس مكلفًا بالتدخل في هذه الحالة.

وذكر الأهلي الأكثر تتويجًا بالألقاب في مصر “أرسل النادي خطابًا للاتحاد المصري يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي بملعب المقاولون العرب”.

وأضاف “استند الأهلي في شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو خالفا نصوص قانون كرة القدم”.

وتابع “تدخل حكم الفيديو في أمر لا يختص به أثناء المباراة، واستجاب له حكم الساحة بالخطأ، وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكم”.

وبهذه النتيجة غابت الانتصارات عن الأهلي للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المحلي.

ويحتل الفريق، الذي سيخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في وقت لاحق هذا الشهر، المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر، لكن تتبقى للأهلي 4 مباريات مؤجلة.