مشجع مسن يحتفل بتحقيق ريال مدريد لقب الدوري يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

خطف مشجع مدريدي مسن الأنظار خلال احتفالات نادي ريال مدريد الإسباني بشوارع العاصمة الإسبانية، عقب التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، أول أمس السبت.

وشارك الحساب الرسمي لريال مدريد عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، مقطع فيديو للرجل العجوز الذي وقف في الشارع ليحتفل مع لاعبي الملكي الذين كانوا يجوبون شوارع مدريد بحافلة الفريق، حاصدا أكثر من 9 ملايين مشاهدة.

ويُظهر الفيديو المشجع المسن وهو يرسل القبلات إلى لاعبي الفريق احتفالا بلقب الدوري الـ35.

وعلّق ريال مدريد على الفيديو عبر حسابه على موقع تويتر “هكذا يكون الوفاء”.

وتفاعل مغردون من عشاق ريال مدريد مع الفيديو، حيث كتب أحدهم “هذه الأشياء التي تحب أن تراها” فيما قال آخر “لا يوجد فيديو أفضل من هذا. إنه يمثل كل ما نريده من ريال مدريد، العاطفة والشعور والقيم”.

وتوّج ريال مدريد رسميا بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 35 في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه إسبانيول بأربعة أهداف نظيفة، السبت الماضي، ضمن الجولة 34 من “لا ليغا”.

Things you love to see💙 https://t.co/ggU0PqG5N7 — Ardian Murtezi (@ardlosblancoss) May 1, 2022

No hay un vídeo mejor que este. Representa todo aquello que queremos Del Real Madrid.

La pasión, un sentimiento,valores.

Me siento identificado con él. https://t.co/0UzVlY3S3Q — Javier (@javiskywalker10) May 2, 2022

El objetivo principal del Real Madrid es hacer felices a millones de personas https://t.co/HBd02o7JfS — VozMadridista (@VozMadridista) May 2, 2022

ايه الجمال ده https://t.co/gFKLcmI6Sa — Ashraf Reda (@AshrafR32619882) May 1, 2022