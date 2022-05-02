برشلونة يوقف هزائمه على ملعبه ويستعيد وصافة الدوري الإسباني بفوز صعب على مايوركا (فيديو)

حقق برشلونة فوزًا مهمًا على ضيفه ريال مايوركا بهدفين لهدف، الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم برشلونة عبر لاعبه الهولندي ممفيس ديباي عند الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف كابتن الفريق سيرجيو بوسكيتس الهدف الثاني في الدقيقة 54.

فيما جاء هدف مايوركا الوحيد بأقدام اللاعب أنطونيو رايلو عند الدقيقة 79.

وبهذا استعاد برشلونة المركز الثاني من إشبيلية بعد أن رفع رصيده إلى 66 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 32 نقطة في المركز السادس عشر.

وبذلك، وضع برشلونة حدًا لمسلسل هزائمه في ملعبه، بعدما خسر في مبارياته الثلاث الأخيرة (في كامب نو) بمختلف المسابقات.

#برشلونة يستعيد الوصافة بفوز صعب على مايوركا 📈 ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#الدوري_الإسبانيhttps://t.co/wIppvS2SM6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 1, 2022

كان برشلونة خسر 3-2 أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بإياب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوربي، قبل أن يخسر أيضًا 1-صفر أمام ضيفيه قادش ورايو فايكانو في الدوري الإسباني.

ولم يسبق أن تلقى برشلونة 4 هزائم متتالية على ملعبه في البطولات كلها.