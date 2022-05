أندية عالمية وكبار نجوم كرة القدم يهنئون المسلمين بمناسبة عيد الفطر (فيديو)

احتفت أندية عالمية ونجوم كرة القدم مع المسلمين في مختلف أنحاء العالم بمناسبة عيد الفطر.

وأدى ملايين المسلمين حول العالم، اليوم الإثنين، صلاة عيد الفطر، وسط أجواء احتفالية وروحانية ودعوات لنصرة المسجد الأقصى.

وهنأ كبار الأندية الإسبانية المسلمين بعيد الفطر، حيث نشر نادي برشلونة الإسباني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو لتهنئة خاصة من مدربه وأسطورته تشافي هيرنانديز قائلا لمشجعي الفريق المسلمين: “عيدكم مبارك”.

وشارك ريال مدريد بمنشور على حساباته الرسمية بمواقع التواصل، قائلا “نادي ريال مدريد يهنئكم بمناسبة عيد الفطر وكل عام وأنتم بخير”.

بدورها شاركت أندية إنجليزية في التهنئة، حيث نشرت أندية مانشستر يونايتد وليفربول وتشلسي، تهاني خاصة لجميع المسلمين الذين يحتفلون بعيد الفطر.

#EidMubarak to all who are celebrating around the world! 💙 pic.twitter.com/ddzXhSQbHO — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 1, 2022

وفي إيطاليا كتب نادي إي سي ميلان في تغريدة عبر تويتر “يهنئ النادي جميع مشجعينا المسلمين بعيد الفطر. نتمنى أن تكون كل الأيام أعيادا لكم مشجعي الروسونيري”.

Everyone at #ACMilan would like to congratulate all our Muslim fans for Eid El-Fetr. We hope all days are Eids for you, Rossoneri! ❤️🖤#SempreMilan pic.twitter.com/BytKiaAGxG — AC Milan (@acmilan) May 1, 2022

كما هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” متابعيه المسلمين في أنحاء العالم بهذه المناسبة.

في السياق، كان النجم الألماني مسعود أوزيل من أوائل المهنئين كعادته، وكتب في منشور شاركه على حسابه بموقع إنستغرام: “عيد سعيد لجميع إخواني وأخواتي المسلمين، عيد مبارك لكم ولعائلاتكم”.

وهنأ كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وحرص بنزيما على تهنئة الجميع بعيد الفطر المبارك من خلال مقطع فيديو قائلا: “السلام عليكم جميعا، عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم”.

Eid Mubarak to all the muslims all around the world 🌎

May Allah bless everyone 🤲🏼

Taqabbal-Allâhu Minna wâ minkum 🤍#alhamdulilah 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/Fvoq07CXq7 — Karim Benzema (@Benzema) May 2, 2022

وغرد محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد المنتخب المصري على حسابه الشخصي بموقع تويتر “عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير”.

عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. — Mohamed Salah (@MoSalah) May 2, 2022

واحتفل صديقه في المنتخب ولاعب وسط أرسنال محمد النني بالعيد بشكل مختلف، حيث نشر صورة من احتفاله مع لاعبي أرسنال بالفوز المهم على وست هام يونايتد أمس في الدوري الإنجليزي، معلقا عليها “احتفال مزدوج الليلة، فوز هائل وعيد سعيد”.

Double celebration tonight: a massive win and a happy Eid 🤩 pic.twitter.com/2eycFxYg17 — Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 1, 2022

ووجه نجم الرياضة النيوزيلندي سوني بيل وليامز تهنئة للمسلمين بمناسبة عيد الفطر السعيد، وخص بالذكر المسلمين المظلومين والمستضعفين في كل مكان.

ونشر وليامز عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، صورة له مع عائلته احتفالا بالعيد، وكتب عليها: “عيد مبارك لجميع إخواني وأخواتي المسلمين في جميع أنحاء العالم، وخاصة المظلومين والأقل حظًا. الحمد لله لسنة أخرى من الصحة”.

Eid Mubarak to all my Muslim brothers & sisters around the world, especially the oppressed & less fortunate. Alhamdulillah for another year of health ❤️🤲🏽 pic.twitter.com/sRmvsTTeQE — Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) May 2, 2022