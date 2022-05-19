تضامن كبير مع اللاعب السنغالي إدريسا غاي لرفضه ارتداء قميص يدعم المثليين.. وأبوتريكة يعلق

تضامن عدد كبير من الرياضيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع اللاعب السنغالي إدريسا غانا غاي بعد الهجوم الكبير الذي يتعرض له إثر غيابه عن مباراة فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان بالدوري المحلي تجنبا لارتداء قميص لدعم المثليين جنسيا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن اللاعب لم يشارك في المباراة حتى لا يظهر مرتديا قميص الفريق الذي كانت أرقام اللاعبين عليه ملونة بعلم المثليين جنسيا.

Le joueur du PSG, Idrissa Gueye, a bien refusé de jouer hier pour ne pas s'associer à la journée de lutte contre l’homophobie. Un refus motivé par des convictions religieuses.https://t.co/zBzgMCpsE5 — Le Parisien (@le_Parisien) May 15, 2022

وطلبت لجنة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من غاي توضيح الأسباب التي منعته من المشاركة في مباراة باريس سان جيرمان، وما إذا كان قد رفض ارتداء قميص بألوان المثليين أم لا.

Rouge Direct, association de lutte contre l'homophobie, a réagi sur Twitter à l'absence d'Idrissa Gueye contre Montpellier, en demandant des explications au Parisien https://t.co/QLmTaiBG5G pic.twitter.com/UxhXqgWvNH — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 16, 2022

وفوز الإعلان عن طلب اللجنة، بدأ مستخدمون لموقع تويتر حملة للتغريد تحت وسم “#WeareallIdriss”، أو “كلنا إدريسا” لدعم اللاعب والتضامن معه.

وتضامن نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة مع اللاعب السنغالي، مستشهدا بآية قرآنية، قائلا: “لا تحزن نحن معك وندعمك والله معك”.

#WeareallIdrissa "فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ" لا تحزن نحن معك وندعمك والله معك @IGanaGueye — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 18, 2022

كما شاركت أندية ولاعبون عرب في التضامن مع اللاعب.

كما أعرب مغردون عن دعمهم للاعب في وجه ما يتعرض له، قائلين إن الحملة ضده “إرهاب أخلاقي” وغير قانوني.