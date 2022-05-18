ليفربول يعبر ساوثهامبتون ويحتفظ بآماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

احتفظ فريق ليفربول بأمله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قلب تأخره بهدف أمام مضيفه ساوثهامبتون إلى فوز 2-1 الثلاثاء في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله ناتان ريدموند في الدقيقة 13. وتعادل ليفربول عن طريق تاكومي مينامينو في الدقيقة 27، قبل أن يسجل جويل ماتيب هدف “الريدز” الثاني في الدقيقة 67.

ورفع ليفربول رصيده إلى 89 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر.

صافرة النهاية….ليفربول يتخطّى ساوثهامبتون 2-1 شاهد فرحة لاعبي وجماهير الريدز بالمحافظة على آمالهم في المنافسة على لقب البريميرليغ#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #ساوثهامتون_ليفربول pic.twitter.com/icz60EV15T — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 17, 2022

ومن المقرر أن يُحسم لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم في الجولة الأخيرة التي تقام مبارياتها يوم الأحد المقبل، حينما يلتقي مانشستر سيتي مع أستون فيلا، وليفربول مع وولفرهامبتون.

ويحتاج ليفربول للفوز في مباراته الأخيرة بالدوري مع خسارة أو تعادل مانشستر سيتي، بينما يكفي مانشستر سيتي الفوز في مباراته الأخيرة للتتويج باللقب.

وما زال ليفربول ينافس على لقب دوري أبطال أوربا حيث سيخوض المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني يوم 28 من الشهر الجاري.