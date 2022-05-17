ضربة موجعة لأرسنال في سباق التأهل لدوري الأبطال بهزيمة قاسية أمام نيوكاسل (فيديو)

وجه نيوكاسل يونايتد ضربة موجعة لآمال أرسنال في التأهل لدوري أبطال أوربا الموسم المقبل بالفوز عليه 2-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز الاثنين.

وسجل بن وايت هدفا بالخطأ في مرماه بينما أضاف برونو جيمارايش المنضم في يناير/كانون الثاني الهدف الثاني في الدقيقة 85 ليحسم فوز نيوكاسل ويترك أرسنال متأخرا بنقطتين عن توتنهام الرابع قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم.

وبفضل تفوقه بفارق الأهداف، سيحتاج توتنهام إلى نقطة واحدة فقط أمام نوريتش سيتي المتذيل والذي هبط بالفعل لدوري الدرجة الثانية عندما يلتقيان يوم الأحد المقبل للتأهل إلى دوري الأبطال. وسيواجه فريق المدرب ميكل أرتيتا على أرضه منافسه إيفرتون في نفس الوقت.

نيوكاسل يهزم أرسنال ويحرمه من استعادة المركز الرابع ▶️ شاهد ملخص المباراة#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #نيوكاسل_ارسنال https://t.co/VKXhkrRnl9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 16, 2022

وبدأ نيوكاسل المباراة بشكل واعد مستفيدا من مؤازرة جماهيره في آخر مباراة له على ملعبه هذا الموسم.

وسيطر الفريق على مجريات اللقاء واقترب من التسجيل في الدقيقة 37 بواسطة آلان سانت-مكسيمين الذي سدد كرة منخفضة من عند حدود منطقة الجزاء أنقذها الحارس آرون رامسديل.

وجاءت الانفراجة بعد الاستراحة حين انطلق جولينتون من جهة اليسار وأرسل تمريرة عرضية منخفضة اصطدمت بوايت لاعب أرسنال ودخلت بالخطأ في شباكه.

ولاحت أمام صاحب الضيافة الكثير من الفرص لمضاعفة الغلة وهو ما تحقق في النهاية في الدقيقة 85 عندما ركض ويلسون بالكرة نحو المرمى وسدد لكن الكرة ارتدت من رامسديل لتذهب باتجاه جيمارايش الذي أسكنها الشباك.

نيوكاسل يودع جماهيره في آخر مباراة على أرضية ملعبه سانت جيمس بارك هذا الموسم#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #نيوكاسل_ارسنال pic.twitter.com/ePfyhCocS8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 16, 2022

وهذا أول انتصار يحققه نيوكاسل في الدوري على أرسنال منذ أبريل نيسان 2018 ويعني أن فريق المدرب هاو تقدم للمركز 12.