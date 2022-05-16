نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي المصري يتخذ قراره بشأن ملعب المباراة مع الوداد المغربي

أعلن الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أنه سيخوض المباراة النهائية للمسابقة في نهاية الشهر الجاري في أي ملعب، لكن ذلك لن يمنعه من مواصلة اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، السبت، عقب تعادله أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدفين لمثلهما في إياب دور نصف النهائي.

🚨 عـــاجل 🇪🇬 الأهلي المصري يبلغ نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة توالياً ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_وفاق_سطيفhttps://t.co/ES4jYzi4B0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2022

واعترض الأهلي في الأيام الماضية على قرار الاتحاد الأفريقي (كاف) المتأخر بإقامة النهائي في المغرب أمام الوداد البيضاوي المغربي، وطالب بإقامته في ملعب محايد من أجل تكافؤ الفرص.

ورغم الاحتجاجات تمسّك الكاف بموقفه بإقامة المباراة يوم 30 مايو/أيار الجاري، وبرر أنه تلقى طلبين في وقت سابق باستضافة النهائي من المغرب والسنغال، بينما لم تطلب مصر التنظيم.

وقال الأهلي -بطل آخر نسختين من البطولة- في بيان بعد اجتماع عاجل لمجلس الإدارة، الأحد، إنه قرر “خوض المباراة النهائية لدوري الأبطال في أي ملعب داخل القارة الأفريقية انطلاقًا من قيمة النادي الأهلي وتاريخه”.

وأضاف “يتمسك النادي الأهلي بحقوقه المشروعة في مطالبة الاتحاد الأفريقي بتنفيذ العديد من الضوابط الخاصة بإقامة المباراة لضمان الحد الأدنى من العدالة بين الفريقين المتنافسين”.

وأكد الأهلي اعتزازه بعلاقته الطيبة بكل الأندية المغربية، وقال إنها ليست طرفًا في الأزمة، وأن موقف النادي موجّه ضد الكاف فقط.

وقال النادي صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة أفريقيا برصيد 10 مرات إنه سيستمر في إقامة الدعوى لدى المحكمة الرياضية، كما سيعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب النهائي للكشف عن كواليس قرار الكاف “والذي لا يتسق مع قواعد اللعب النظيف”.

وكان الأهلي قد فاز باللقب العام الماضي بعد التفوق على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في مباراة نهائية أقيمت أيضًا في المغرب.