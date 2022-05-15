بعد تعادله مع وفاق سطيف بهدفين.. الأهلي يتأهل لملاقاة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

تأهل الأهلي المصري إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، السبت، عقب تعادله أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدفين لمثلهما في إياب دور نصف النهائي.

ونجح الأهلي في افتتاح التسجيل عند الدقيقة الثانية بعد تبادل جميل للكرة بين بيرسي تاو وأحمد عبد القادر، أنهاه الأخير بتسديدة استقرت في الجهة اليسرى لمرمى أصحاب الأرض.

وأدرك وفاق سطيف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بهدف مميز أحرزه أحمد كندوسي بعدما اخترق الجهة اليسرى لجزاء الأهلي قبل أن يسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

أحمد القندوسي يسجل التعادل لوفاق سطيف من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ⚽️#دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_وفاق_سطيف pic.twitter.com/ZEnPEfJYYh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2022

وقلب وفاق سطيف النتيجة لصالحه بهدف ثان سجله رياض بن عياد في الدقيقة 61 قبل أن يتمكن الأهلي من معادلة النتيجة في الوقت البديل عن طريق محمد شريف.

وفاق سطيف يتقدم بهدف جميل من تسديدة قوية لرياض بن عياد 🚀⚽️#دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_وفاق_سطيف pic.twitter.com/nmaVFVyhvg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2022

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف نظيفة ليتفوق على وفاق سطيف بفارق أهداف المواجهتين (6-2)، ويصل إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة تواليًا، حيث تُوج باللقب في آخر نسختين.

🚨 عـــاجل 🇪🇬 الأهلي المصري يبلغ نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة توالياً ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_وفاق_سطيفhttps://t.co/ES4jYzi4B0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2022

ويواجه الأهلي في النهائي نظيره الوداد الرياضي المغربي الذي بلغ المشهد الختامي للمسابقة القارية على حساب بيترو أتليتكو الأنغولي.

وحدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الاثنين 30 مايو/أيار موعدًا لإقامة المباراة النهائية دون تحديد وقت انطلاقها.

ومنح (كاف) المغرب شرف ضيافة المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، مما يعني أن الوداد سيخوض النهائي بين جماهيره.

وقرر الأهلي -بطل آخر نسختين من البطولة- اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) “طلبًا للعدالة” في أزمة ملعب نهائي البطولة القارية، ردًّا على رفض الاتحاد الأفريقي إقامة المباراة على ملعب محايد.