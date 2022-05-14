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للمرة الثامنة في تاريخه.. ليفربول يهزم تشلسي بركلات الترجيح ويتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

ليفربول أحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز 6-5 على تشيلسي بركلات الترجيح (غيتي)
14/5/2022-|آخر تحديث: 14/5/202210:54 PM (مكة المكرمة)

أحرز ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز 6-5 على تشلسي بركلات الترجيح عقب التعادل من دون أهداف، اليوم السبت.

تقاسم الطرفان الأفضلية في شوط المباراة الأول، حيث استحوذ ليفربول على اللعب بنسبة أكبر، غير أن تشلسي كأن الأكثر خطورة وصناعة للفرص أمام مرمى منافسه.

وجاءت أخطر محاولات “الريدز” في الدقيقة 8 بعد انفراد الكولومبي لويس دياز وتسديده كرة قوية تصدى لها الحارس إدوارد ميندي ببراعة، وارتدت لتجد متابعة من نابي كيتا مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

وكان “البلوز” قريبًا من هز الشباك في أكثر من مناسبة، أبرزها عرضية أرضية أرسلها ماسون مونت من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريستيان بوليسيتش بتسديدة مباشرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس أليسون بيكر.

وتلقى ليفربول ضربة قوية في الدقيقة 30، تمثلت بإصابة نجمه المصري محمد صلاح وخروجه من أرض الملعب ليحل محله البرتغالي دييغو جوتا الذي أضاع فرصة التقدم قبل الاستراحة بدقائق قليلة.

ودخل تشلسي الشوط الثاني بقوة وكاد يفتتح النتيجة من كرتين غاية في الخطورة، الأولى من بوليسيتش وجدت الحارس بيكر في طريقها، والثانية ردها القائم الأيمن من حرة مباشرة نفذها الإسباني ماركوس ألونسو.

وحاول ليفربول الخروج من الضغط بتحرك هجومي استمر حتى الدقائق العشر الأخيرة. ووقف الحظ إلى جانب تشلسي في مناسبتين متتاليتين بعدما تصدى القائم الأيسر لكرة دياز قبل أن يرد القائم الأيمن كرة أخرى للمدافع أندي روبنسون.

وأعلن الحكم نهاية المباراة بتعادل سلبي على مستوى النتيجة، ليخوض الفريقان شوطين إضافيين لم تحمل دقائقهما الـ30 أي جديد رغم أنها لم تخلُ من بعض المحاولات.

واستطاع ليفربول حسم لقب النسخة 150 من المسابقة الأعرق في إنجلترا عبر ركلات الترجيح بعد أن سجل لاعبوه 6 مقابل 5 لتشلسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات