للمرة الثامنة في تاريخه.. ليفربول يهزم تشلسي بركلات الترجيح ويتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

أحرز ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز 6-5 على تشلسي بركلات الترجيح عقب التعادل من دون أهداف، اليوم السبت.

تقاسم الطرفان الأفضلية في شوط المباراة الأول، حيث استحوذ ليفربول على اللعب بنسبة أكبر، غير أن تشلسي كأن الأكثر خطورة وصناعة للفرص أمام مرمى منافسه.

ليفربول يكرّس عقدة النهائي على تشيلسي ويتوّج بكأس الاتحاد ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_الاتحاد_الإنكليزي #ليفربول_تشيلسي https://t.co/0n8E570pNk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2022

وجاءت أخطر محاولات “الريدز” في الدقيقة 8 بعد انفراد الكولومبي لويس دياز وتسديده كرة قوية تصدى لها الحارس إدوارد ميندي ببراعة، وارتدت لتجد متابعة من نابي كيتا مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

وكان “البلوز” قريبًا من هز الشباك في أكثر من مناسبة، أبرزها عرضية أرضية أرسلها ماسون مونت من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريستيان بوليسيتش بتسديدة مباشرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس أليسون بيكر.

وتلقى ليفربول ضربة قوية في الدقيقة 30، تمثلت بإصابة نجمه المصري محمد صلاح وخروجه من أرض الملعب ليحل محله البرتغالي دييغو جوتا الذي أضاع فرصة التقدم قبل الاستراحة بدقائق قليلة.

صلاح يخرج مصاباً في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ! 🤦‍♂️ هل سيتكرر الحظ السيء في نهائي الأبطال ؟ 🙄#كأس_الاتحاد_الإنكليزي #ليفربول_تشيلسي #محمد_صلاح pic.twitter.com/mKZanL7Xyr — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2022

ودخل تشلسي الشوط الثاني بقوة وكاد يفتتح النتيجة من كرتين غاية في الخطورة، الأولى من بوليسيتش وجدت الحارس بيكر في طريقها، والثانية ردها القائم الأيمن من حرة مباشرة نفذها الإسباني ماركوس ألونسو.

وحاول ليفربول الخروج من الضغط بتحرك هجومي استمر حتى الدقائق العشر الأخيرة. ووقف الحظ إلى جانب تشلسي في مناسبتين متتاليتين بعدما تصدى القائم الأيسر لكرة دياز قبل أن يرد القائم الأيمن كرة أخرى للمدافع أندي روبنسون.

📹 شاهد فرحة كلوب ولاعبيه 🥳 ليفربول يحقق اللقب الثامن له في كأس الاتحاد الإنكليزي 🏆 ليفربول يحقق أول لقب له في المسابقة منذ عام 2006 👏#كأس_الاتحاد_الإنكليزي #ليفربول_تشيلسي pic.twitter.com/iTycdkiRSg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2022

وأعلن الحكم نهاية المباراة بتعادل سلبي على مستوى النتيجة، ليخوض الفريقان شوطين إضافيين لم تحمل دقائقهما الـ30 أي جديد رغم أنها لم تخلُ من بعض المحاولات.

واستطاع ليفربول حسم لقب النسخة 150 من المسابقة الأعرق في إنجلترا عبر ركلات الترجيح بعد أن سجل لاعبوه 6 مقابل 5 لتشلسي.